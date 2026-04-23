小菜鳥報到！丹頂鶴育雛中　園方籲：路過請安靜欣賞

▲臺北市立動物園傳來喜訊，丹頂鶴爸媽BIG和KIKA成功迎來新生兒。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日臺北市立動物園傳來喜訊，丹頂鶴爸媽BIG和KIKA在4月20號成功迎來新生小鶴，距離上一隻寶寶「哩鶴」誕生已經過了4年。這隻黃色的「小菜鳥」目前幾乎和媽媽形影不離，一家三口的互動可愛又溫馨，爸爸則像位盡責的保全隊長，全程守護著妻小的安全。

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▲第一天出生幾乎都窩在巢中。（圖／臺北市立動物園提供）

原本以為生病 結果竟是偷偷生蛋

3月中保育員發現KIKA食慾不振，連平常愛吃的麵包蟲、蟋蟀都興趣缺缺，原本擔心健康出狀況還準備找獸醫評估，沒想到竟在草叢中發現牠生下一顆蛋。更讓人振奮的是，經照蛋確認這次終於不是「空包蛋」，而是一顆有機會孵化出雛鳥的受精卵，於是交由「鳥類人工孵化室」協助孵育，並在預估破蛋前2日還給丹頂鶴媽媽接手，順利迎來小鶴誕生！

▲原本以為是KIKA生病，結果是悄悄地生下了一顆蛋。（圖／臺北市立動物園提供）

▲親子互動非常可愛。（圖／臺北市立動物園提供）

爸媽分工明確 帶小孩當保鑣各司其職

20歲的KIKA和23歲的BIG雖然距離上次育雛已有一段時間，但仍是相當盡責的爸媽。媽媽KIKA負責帶寶寶活動與餵養，由於丹頂鶴屬於早熟性鳥類，小寶寶出生不久能跟著媽媽探索世界。爸爸BIG則扛起守衛任務，只要有人接近就立刻發出鳴叫或用長喙驅趕，就連保育員工作、餵食最好都佩戴護具，免得被「掃到颱風尾」。

▲因為帶著寶寶，爸爸BIG對周遭環境變得非常警戒。（圖／臺北市立動物園提供）

想看小鶴請放輕聲 讓爸媽安靜育兒

園方也提醒，育雛期間這對父母最需要的是安靜與尊重，請遊客避免拍打欄杆或靠太近，讓親鳥緊張把寶寶藏得更隱密。若想看看這隻黃色小萌鶴，最佳觀察位置是在兩棲爬蟲館廊道，用望遠鏡遠遠欣賞最適合。

▲剛出生不久跟著媽媽探索世界的鶴寶寶。（圖／臺北市立動物園提供）