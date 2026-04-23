13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

▲橘貓換個造型變成小獅子。（圖／翻攝自TikTok／@garynras311）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做馬利歐(Mario)的橘貓近來在網路上爆紅，由於季節轉換，主人把長毛的牠帶去美容院剪毛換個造型，沒想到剃毛後意外變身超萌「小獅王」，特殊造型讓網友覺得新奇又可愛。

橘貓剃毛大變身 造型驚艷網友

[廣告]請繼續往下閱讀...

從主人分享的影片中可看到，馬利歐幾乎全身的毛髮都被剃掉，只留下頭部附近一圈長毛，看起來就像公獅的鬃毛，腳部和尾巴還有一團毛球，昂首闊步的樣子像極了一隻小獅子。

影片曝光後讓許多網友驚艷，許多網友留言，「誰能告訴我，哪裡能養到這麼可愛的獅子」、「腳上的毛毛好像穿毛靴」、「太可愛了，我家的最近也要去剃毛，想考慮這個造型」。

貓咪該不該剃毛引爭議 主人曝背後原因

雖然大部分的人十分滿意馬利歐的新造型，但也引發一些網友質疑，貓咪是否有需要剃毛的爭論。其實貓毛除了美觀，還具有調節體溫、保護皮膚等功能，所以一般情況下不需要特別理毛。

主人後來留言解釋，馬利歐其實是一隻13歲的年長貓，由於牠容易泌尿道感染，剃毛會比較方便清潔，也能幫助牠排尿，是為了解決健康問題才會特別剃毛，馬利歐剃毛後也很自在，而且每次約2、3個月就會長回蓬鬆長毛。