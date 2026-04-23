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想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

響應4月23日世界閱讀日，高雄壽山動物園特別製作「可食書」，讓黑猩猩一邊「閱讀」一邊翻找隱藏其中的葵花子。（翻攝自臉書／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲響應4月23日世界閱讀日，高雄壽山動物園特別製作「可食書」，讓黑猩猩一邊「閱讀」一邊翻找隱藏其中的葵花子。（翻攝自臉書／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

圖文／鏡週刊

今（23日）是「世界閱讀日」高雄壽山動物園出現了一幕有趣畫面！一群到園區戶外教學的國小學童發現，展區內的黑猩猩竟然人手一份「報紙」或「書籍」，且每一隻都埋首苦讀、神情專注，彷彿在進行學術研究。更有趣的是，其中一隻黑猩猩拿著的報紙正面竟是「求職廣告欄」，讓目睹的學生驚呼：「難不成黑猩猩們要集體跳槽了嗎？」

壽山動物園黑猩猩為什麼在看報紙？

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根據《民視新聞網》報導，這場黑猩猩「讀報大會」背後其實藏著園方的巧思。壽山動物園為了響應世界閱讀日，連續2年推出環境豐富化活動，利用回收的瓦楞紙手工 DIY 成特製「可食書」。保育員在紙張背面割出許多小空格，並塞入黑猩猩最愛的葵花子，吸引牠們像翻閱書頁一樣「尋寶」進食。

學童看著黑猩猩認真撕開書頁、專心研讀《100個為什麼》的模樣，紛紛自嘲：「發現黑猩猩看書這麼認真，我的啟發是...我可能還沒牠這麼用功！」黑猩猩有的仔細翻閱，有的甚至因為想獨占「新書」而在展區內上演搶報紙大戰，逗趣互動讓現場笑聲不斷。

黑猩猩看求職版想離職？　壽山動物園股長笑稱：幸好黑猩猩還不識字

由於園方選用的回收素材中，有一份報紙的封面正好是布滿職缺的「求職版」，黑猩猩低頭猛盯的畫面被學童笑稱是在「找新工作」、「準備要集體離職」。高雄壽山動物園股長李建和受訪時幽默回應，今年特別選用求職廣告欄作為素材，增加視覺上的趣味，他開玩笑說：「還好黑猩猩不識字，不然萬一牠們真的看懂求職內容，或許整群黑猩猩真的會集體跳槽。」

這項別出心裁的活動不只讓黑猩猩增加進食樂趣，展現動物豐富化的成果，也意外讓這群「博學」的黑猩猩成為世界閱讀日當天最具話題性的吸睛焦點。


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關鍵字： 壽山動物園世界閱讀日鏡週刊

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