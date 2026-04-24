忘記要放風！「暴躁老虎鉗」氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

▲飼主忘記讓月輪鸚鵡放風，氣到憤怒開咬。（圖／Thraeds@ppqq0225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

Thraeds帳號@ppqq0225經常分享家中月輪鸚鵡的日常，這天他開車帶鳥寶出門，結果途中忘記讓牠出來透透氣。等到達目的地後，一直悶在外出包裡的小鳥怒氣值也來到最高點，看見奴才的手靠近立刻毫不留情的開咬。

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▲完全不給奴才面子。（圖／Thraeds@ppqq0225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

手一伸就開咬 老虎鉗憤怒出擊

影片中，原PO嘗試伸手過去安撫一下憤怒小雞，結果對方完全不領情，對著奴才的指尖就是兇狠咬下，神情看似冷靜但行動卻透露著滿滿不爽，幸好鏟屎官閃德夠快才逃過見血的命運。飼主對眼前呈現爆走狀態的「憤怒老虎鉗」也是一點辦法都沒有，「忘了放出來變這樣，有人會安撫小雞嗎？」。

可愛與可怕並存

對此不少網友開玩笑的表示鸚鵡記仇是無解的，「什麼小雞，牠現在是恐龍」、「不讓他吃點人肉不會好了」、「很像生悶氣的女朋友」。實際上這隻月輪鸚鵡是飼主從牠從小一手奶大的寶貝，雖然生起氣來非常可怕，但心情好時還是願意配合奴才玩「噴霧雞」遊戲。

▲心情好時還是會配合玩遊戲。（圖／Thraeds@ppqq0225提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）