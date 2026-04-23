緝毒犬誤把泡麵當毒品！遭海關當眾飆罵「委屈縮牆角」　網全怒了

▲狗狗露出極度委屈的表情縮在牆角。（翻攝自 Threads／tomoki.travel99）

圖文／鏡週刊

全球各大國境口岸皆有專業緝毒犬進駐，守護邊境安全，然而近期在墨西哥機場卻發生一起令人既心疼又傻眼的意外。一名正在環遊世界的日本旅客，行李遭一隻黃金獵犬緝毒犬盯上並瘋狂吠叫，海關大動作搜查後發現竟只是一包「泡麵」。沒想到執法人員竟當眾對緝毒犬飆罵發火，狗狗委屈縮在牆角的模樣曝光後，瞬間引爆全球網友怒火。

緝毒犬為什麼會誤判？

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日本網友「ともき」近日在Threads透露，過境墨西哥機場時，行李箱突然引起一隻黃金獵犬緝毒犬的強烈反應。機場工作人員隨即攔截ともき並翻開所有行李檢查，最終卻只搜出一包普通的泡麵。海關推測，這隻緝毒犬疑似將泡麵強烈的香料味誤認為禁藥成分。

令ともき驚訝的是，現場海關與檢查人員非但沒有理性處理，反而當眾對這隻工作犬大發雷霆，甚至指著狗狗怒吼：「別為了這種東西亂叫！」ともき拍下當時的畫面，這隻阿金在被狠狠訓斥後，整隻狗蜷縮在牆邊，垂下耳朵、眼神充滿沮喪與委屈，畫面讓現場旅客相當不忍。

狗狗嗅覺靈敏度是人類幾倍？

貼文已吸引超過211萬人次瀏覽，各國網友紛紛留言為狗狗抱不平：「怎麼可以罵狗狗 領犬員自己去找毒品試試，就不信都不會出錯」、「狗狗為人類工作欸！不要罵狗狗????」「牠需要被鼓勵」、「狗勾我給你秀秀????」「這個海關IQ和EQ都很差，萬一造成緝毒犬心理恐懼，以後就算出現毒品也不敢狂吠」、「對狗狗而言 這是一種遊戲 連這個認知都沒有 憑什麼利用牠們緝毒」、「每次看到緝毒犬被這樣對待都好心疼」。

許多熟悉犬類行為的網友指出，狗狗的嗅覺比人類敏感100萬倍以上，泡麵中複雜的調味粉與香料味道極其強烈，對於受過訓的工作犬來說，確實可能產生認知干擾。不少人批評海關執法人員缺乏常識，認為不應將工作中的失誤轉嫁到動物身上，尤其是在這種不可控的嗅覺混淆情況下。

此外，也有其他旅客分享類似經驗，有人曾因衣服沾染鄰居大麻派對的味道而被檢疫犬攔下，也有網友笑稱「防疫犬曾經直接坐進我的行李箱，被唸之後還是很開心繼續工作」。

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