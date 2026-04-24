傳動物醫療點滴、刷洗液短缺　防檢署澄清：均供應穩定

記者黃翊婷／綜合報導

近期有獸醫師反映動物醫院需要的點滴、手術用刷洗液疑似出現供應短缺狀況。對此，動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）澄清，經查核目前相關藥品供應穩定，沒有短缺的情形。

▲網傳動物醫療藥品短缺，防檢署澄清「相關藥品供應穩定」。（示意圖／VCG，與本文內容無關。）

防檢署指出，外界關心寵物醫療用點滴供應的情況，現階段臨床治療常用的林格爾氏液及其他多數點滴產品，都有動物用藥產品可供使用，整體供應情況穩定，沒有缺貨；另外，外界提及相關品項是在今年4月17日公告修正「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」中遭到刪除，屬於誤解，該類藥品是由動物用藥供應，不需納入前開品項，並非本次公告調整所導致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而外用刷洗液的部分，防檢署說明，外用刷洗液非屬人用藥品之處方藥，獸醫師如果用於手部消毒，屬於醫療人員操作需求，可以依循一般通路購買。

針對增加手術用刷洗液為人用藥物類別品項部分，防檢署表示，將會納入下次專案評估小組會議討論，該會議由食藥署、疾管署、獸醫、藥理領域專家學者組成，預計5月召開，到時會由獸醫師公會收集轄區獸醫師的使用需求，送交防檢署申請納入人用藥物類別品項，再將資料送至專案評估小組審查，如果經會議審查同意，即可納入。

防檢署強調，動物用藥品是專門為動物設計，經過相關檢驗與安全性試驗後才能核准上市，人用藥品則是在動物用藥不足時，由獸醫師依照專業判斷補充使用，制度設計是在確保動物醫療不中斷的前提下，逐步建立穩定、安全的用藥體系。

防檢署說，未來會持續蒐集臨床端的意見，透過專家審查機制滾動檢討動物得使用之人用藥品品項，同時研議放寬使用彈性，另外也會彙整相關藥品取得資訊，提供給獸醫師公會協助轉知會員，以利臨床端掌握用藥來源。