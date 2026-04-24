遊客餵太多垃圾食物害壞肚　科學家曝野生獼猴被迫「吃土自救」

▲巴巴里獼猴。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

野生動物學家近來發現一個特殊現象，許多觀光客到直布羅陀觀光時，為了吸引獼猴注意，時常以巧克力、洋芋片、冰淇淋、糖果等食物引誘野生動物，導致吃下這些垃圾食物的猴子們，為了改善腸胃不適問題竟然開始「吃土」。

獼猴頻繁吃土 研究揭驚人真相

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劍橋大學一項研究指出，調查人員針對直布羅陀境內9個巴巴里獼猴(Barbary macaques)分布棲息地進行調查時，發現與觀光客頻繁接觸的區域，獼猴普遍都出現食土行為(Geophagy)，懷疑與觀光客不當餵食的行為有關。

研究主要領導者雷蒙恩(Sylvain Lemoine)表示，遊客提供給獼猴的食物，多是高熱量、高糖分、高鹽分和乳製品，與獼猴常食用的天然食物，如草葉、樹葉、種子、小蟲等完全不同，獼猴食用下這類食物後腸胃出現不適，迫使牠們用吃土的方式來解決問題。

遊客愈多愈嚴重 專家呼籲停止餵食

調查人員認為，土壤中含有的微生物與礦物質，疑似能幫助猴子保護腸道，緩衝高熱量食物所帶來的衝擊，且島上230隻猴子中，與觀光客接觸愈頻繁的猴子，食土量明顯更多，尤其是旅遊旺季時，吃土頻率也會更高。

盡管當地管理單位已明令禁止遊客餵食，違者最高可能會被處以4,000英鎊（約台幣16萬元）罰款，但仍有許多遊客無視規定。研究人員強調，猴子食土或許能幫助牠們暫緩腸胃不適的問題，但更根本的解決辦法還是要落實禁止餵食的行為。