ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救

健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救。（圖／翻攝自Instagram／elenitevich）

▲女在健身房遇到求救小貓。（圖／翻攝自Instagram／elenitevich）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在健身房訓練時，注意到有一雙炙熱的眼神正在盯著她，轉頭一看，玻璃窗外竟然有一隻流浪小貓，身上沾著泥巴模樣看起來十分可憐，然而當她繼續訓練時，無論去哪小貓竟然都一直跟著、癡癡望著她，讓她最後只好放棄訓練，無法放著小貓不管。

健身房對到眼　流浪小貓窗外守候

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子艾琳娜(Elena Tserniatevits)在網路上分享，某次在健身房進行訓練時，突然與窗戶外一隻灰白毛色的流浪小貓對到眼，小貓的爪子上沾著紅色泥土，全身濕漉漉地站在外頭，讓她十分心疼。

艾琳娜原本打算繼續完成訓練，然而她注意到無論自己去哪，窗外的小貓也會跟著移動位置，不斷在她附近的入口處和窗戶旁徘徊，一直深情盯著，當她回望時還喵了一聲，最後終於讓她停止訓練，決定查看小貓。

小貓獲救超親人　安心發出呼嚕聲

艾琳娜仔細檢查小貓的情況時，注意到小貓身上有嚴重皮膚病和掉毛，才發現原來小貓是在向她求救，雖然第一時間沒有將小貓帶走，但回家後小貓的身影一直浮現在心中，隔天帶著食物返回現場，最後成功找到小貓並帶去看獸醫。

艾琳娜表示，小貓雖然是流浪貓卻意外親人，就連獸醫檢查的過程中都很溫馴，甚至發出呼嚕聲，似乎是知道自己終於安全了。

溫馨影片曝光後獲得200多萬點閱，艾琳娜雖然想收編貓咪，但由於所養寵物犬無法與貓相處，只能暫時安置在家中，繼續努力幫小貓尋找永遠的家。

關鍵字： 流浪貓健身房貓奴寵物Elena Tserniatevits

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

遊客餵太多垃圾食物害壞肚　科學家曝野生獼猴被迫「吃土自救」

13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

冷血男深夜遺棄寵物　3個月汪險成「郊狼大餐」闖獸醫院敲門自救

阿金突變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗淚：牠早知道

5分鐘內可奪命　男被「世界最毒水母」螫傷奇蹟倖存：像被熱油燙

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　「一起迎接爸爸」超暖畫面網融化

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「千萬元訓練四隻」畢業就消失

小菜鳥報到！丹頂鶴育雛中　園方籲：路過請安靜欣賞

忘憂湖母天鵝離世！跨越海拔1750公尺緣分　北榮迎新成員「武陵」

13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

貴賓犬公園散步遇「大笨鳥」 好奇上前...下秒被威嚇往回衝

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

歐告被酒醉爸纏住！　想走又被叫回來滿臉無奈

貴賓被尿頭

布偶貓洗澡大聲「狂喵抗議」　旁觀奴才認證：罵得很難聽

阿金聽媽喊自己名「秒變嚴肅」　笑容瞬間消失：叫我準沒好事

烏龜正面推不動棍子　竟轉身改用屁屁攻擊

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

貓貓用超奇妙睡姿埋頭睡覺XD

窗邊賞鳥位太熱門！兩貓一早搶位　沒空間只好跳電風扇XD

橘貓來撒嬌討飯吃　奴才不停問問題牠氣到不吃了XD

健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救

忘記要放風！「暴躁老虎鉗」氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

遊客餵太多垃圾食物害壞肚　科學家曝野生獼猴被迫「吃土自救」

為什麼寵物保健品轉換率低？掌握「白袍效應」與 KOL 溝通....讓毛孩父母樂下單

傳動物醫療點滴、刷洗液短缺　防檢署澄清：均供應穩定

緝毒犬誤把泡麵當毒品！遭海關當眾飆罵「委屈縮牆角」　網全怒了

小菜鳥報到！丹頂鶴育雛中　園方籲：路過請安靜欣賞

13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

冷血男深夜遺棄寵物　3個月汪險成「郊狼大餐」闖獸醫院敲門自救

騎士季後賽首輪G3狂輸22分　一哥米歇爾喊話：天不會塌下來

朱迦恩兩度追平關鍵！陳聖平再見野選　獅7比6台鋼終止4連敗

台南移工之光！楊國俊獲全國模範移工　從基層到技術人才寫下典範

蘇俊賓表揚中壢區模範母親　軍職、料理及環保達人傳遞溫馨母愛

把愛變成行動！台南市庇護列車啟動　走訪工場挺身障就業

他約完砲下體冒凸點！就醫才知「一炮雙響」：兩種性病一起中

台南市勞退宣導第2場登場　結合移工留才政策助企業一次掌握

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐私密變化

清晨驚傳火警！東區老舊住宅電風扇起火　南消迅速撲滅

58萬股東注意！中信金配息2.5元刷新高　股息殖利率4.7％

寵物動物熱門新聞

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

忘憂湖母天鵝離世　北榮迎新成員「武陵」

橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　英姿萌翻網

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

冷血男遺棄在郊狼區　3個月汪闖獸醫院自救

走失汪強搭霸王車　自己報警求救

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

緝毒犬誤把泡麵當毒品！遭海關當眾飆罵「委屈縮牆角」

傳動物用藥短缺　防檢署：均供應穩定

農業部：全國家貓174萬隻　數量超過家犬！

忘記放鳥出來　牠氣炸變老虎鉗

登山巧遇藍腹鷴　結果被國寶巴頭

讀者迴響

熱門新聞

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

忘憂湖母天鵝離世　北榮迎新成員「武陵」

橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　英姿萌翻網

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

冷血男遺棄在郊狼區　3個月汪闖獸醫院自救

走失汪強搭霸王車　自己報警求救

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

緝毒犬誤把泡麵當毒品！遭海關當眾飆罵「委屈縮牆角」

傳動物用藥短缺　防檢署：均供應穩定

農業部：全國家貓174萬隻　數量超過家犬！

忘記放鳥出來　牠氣炸變老虎鉗

登山巧遇藍腹鷴　結果被國寶巴頭

健身被選上　小貓隔窗「靠眼神收服貓奴」

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

貴賓犬公園散步遇「大笨鳥」 好奇上前...下秒被威嚇往回衝

貴賓犬公園散步遇「大笨鳥」 好奇上前...下秒被威嚇往回衝

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面