健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救

▲女在健身房遇到求救小貓。（圖／翻攝自Instagram／elenitevich）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在健身房訓練時，注意到有一雙炙熱的眼神正在盯著她，轉頭一看，玻璃窗外竟然有一隻流浪小貓，身上沾著泥巴模樣看起來十分可憐，然而當她繼續訓練時，無論去哪小貓竟然都一直跟著、癡癡望著她，讓她最後只好放棄訓練，無法放著小貓不管。

健身房對到眼 流浪小貓窗外守候

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女子艾琳娜(Elena Tserniatevits)在網路上分享，某次在健身房進行訓練時，突然與窗戶外一隻灰白毛色的流浪小貓對到眼，小貓的爪子上沾著紅色泥土，全身濕漉漉地站在外頭，讓她十分心疼。

艾琳娜原本打算繼續完成訓練，然而她注意到無論自己去哪，窗外的小貓也會跟著移動位置，不斷在她附近的入口處和窗戶旁徘徊，一直深情盯著，當她回望時還喵了一聲，最後終於讓她停止訓練，決定查看小貓。

小貓獲救超親人 安心發出呼嚕聲

艾琳娜仔細檢查小貓的情況時，注意到小貓身上有嚴重皮膚病和掉毛，才發現原來小貓是在向她求救，雖然第一時間沒有將小貓帶走，但回家後小貓的身影一直浮現在心中，隔天帶著食物返回現場，最後成功找到小貓並帶去看獸醫。

艾琳娜表示，小貓雖然是流浪貓卻意外親人，就連獸醫檢查的過程中都很溫馴，甚至發出呼嚕聲，似乎是知道自己終於安全了。

溫馨影片曝光後獲得200多萬點閱，艾琳娜雖然想收編貓咪，但由於所養寵物犬無法與貓相處，只能暫時安置在家中，繼續努力幫小貓尋找永遠的家。