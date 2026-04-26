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幫寶寶拍膈「被汪誤會」急到哀嚎　另一隻伸爪滅火：沒事啦

@amoneyroorda He’s fine just won’t burp ???? #babiesoftiktok #boxerdogsoftiktok #babysanddogs #protective #fypシ ♬ original sound - a money

記者賈沐蓉／綜合報導

最近一段國外影片在網路掀起討論，一位媽媽正幫小寶寶拍嗝，還不忘告訴旁觀的兩隻毛孩自己沒有弄痛他。然而棕色拳師犬Goose完全不接受這個說法，越看越焦急發出嗚嗚低鳴，像是誤以為小主人受到委屈。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@amoneyroorda）

▲Rooster：放輕鬆，小孩沒事啦！（圖／翻攝自TikTok／@amoneyroorda）

汪護嬰心切　兄弟一掌要牠冷靜

影片中，Goose一臉擔憂地望著畫面外的小主人，甚至對著媽媽汪汪叫抗議，彷彿在叫她不要傷害寶寶，下一秒就急著想擠上沙發阻止。身旁另一隻黑白拳師犬Rooster像是已經習慣牠的「過度保護」，默默伸出大掌輕拍同伴的背，彷彿在提醒對方放輕鬆，這只是照顧小孩的例行公事，而Goose居然也像真的聽懂了一般默默退開，讓這場誤會平安落幕。

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都把小主人放在心上

至今這段影片在TikTok已累積超過180萬次點閱，許多網友也笑說Rooster真是位冷靜的小幫手，而Goose也只是因為太在乎寶寶才不小心引發一場誤會，「拳師犬永遠保護欲滿滿」、「另一隻像在說：放鬆老兄他沒事」、「有這兩隻狗狗，寶寶一定會很安全的」。

關鍵字： 標籤:拳師犬寶寶拍嗝護娃萌犬影片TikTok熱議

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