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為什麼寵物保健品轉換率低？掌握「白袍效應」與 KOL 溝通....讓毛孩父母樂下單

▲▼五村,寵物,狗,紅貴賓（圖／記者徐文彬攝）

▲▼寵物已經成為許多人的「家人」。（圖／記者徐文彬攝）

本報訊

寵物保健品牌在 B2B 市場面臨轉單率低與通路數位化緩慢等痛點。當沈默的購物車數據成為品牌成長的殘影，您是否準備好利用「白袍槓桿」重塑寵物大健康的商業版圖？

在 2026 年寵物產業中，寵物保健品是一塊看似誘人，但其實極難攻克的陣地。尤其在競爭激烈的寵物市場中，寵物保健品的定位介於飼料與藥品之間，對消費者而言屬於「非強制性且非必要」的支出。

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許多新進品牌在後台數據常看到這樣的現象：購物車提貨率極高，但結帳轉換率卻像斷崖般墜落。這背後其實隱藏著 B2B 行銷最核心的挑戰——「信任缺口」。因此，對新進品牌來說，adGeek數位行銷認為，最大挑戰在於：如何打破市場對老牌子的忠誠度，以及解決網路轉換率低下的痛點。

▲▼貓,寵物貓,英國短毛貓。（圖／記者許凱彰攝）

一、 寵物保健品為什麼轉換這麼難？

1. 品牌信任門檻高：消費者傾向於購買經營已久的老品牌，或是具備高度市場滲透率的牌子。

2. 通路習慣僵化：傳統寵物市場的銷售高度依賴實體門市，網路銷售佔比往往不到四成，消費者更習慣在店面聽取建議後購買。

3. 產品感受週期長：保健品不像零食或飼料能即刻見效，讓市場溝通變得更為單一且困難。

4. 下單決策猶豫：即使消費者已將產品加入購物車，常會因為客單價較高、免運門檻過高，或新客折扣誘因不足而最終放棄購買。

二、 寵物保健行銷該怎麼做？

針對上述痛點，adGeek數位行銷建議透過「情境式行銷」觸發情緒購買，並結合「專業背書」建立信任地基。

● 建立情境——從「產品銷售」轉向「問題定義」

B2B 市場的成功不取決於賣什麼，而取決於定義了什麼問題。傳統品牌販售的是維生素，而戰略性品牌販售的是「延續陪伴」。寵物保健品產業在拆解行銷素材時，不再僅聚焦於成分表，而是用情境畫面來精準打中飼主的心：

※ 高齡犬的深夜警訊：18 歲老狗失智、半夜哀鳴、無法站立的場景，直接觸發飼主「不得不行動」的壓力點。

※特定品種的基因焦慮：針對小型犬氣喘、支氣管嗆咳等特定品種痛點進行內容佈局。

寵物相關情境畫面更能精準打中飼主的心。

透過這樣的情境式定價與行銷策略，讓產品從「不一定要買的選購品」變為「讓毛孩更健康的必需品」。

● 打造信任鏈條——白袍與 KOL 的槓桿效應

新品牌若想在老牌巨頭壟斷的市場突圍，那就必須借用外部權威的信用額度。

※ 白袍效應：透過獸醫與營養師的專業背書，將艱澀的生化指標轉化為商業信譽。在飼主習慣依賴診所推薦的市場結構下，專業人士的第三方說明是打破「新品牌存疑」的最強利刃。

※ KOL 的日常滲透：篩選具備高品質受眾的影響者，透過其毛孩的真實日常，將保健品無縫嵌入生活場景。這種策略能有效降低消費者的心理防禦，將品牌與「高品質生活」進行潛意識掛鉤。

● 通路革命——解決低網路佔比的商業僵局

目前寵物市場高度依賴實體通路，網路銷售佔比仍低於一半。要打破這道牆，品牌需要更積極的循環促購機制。

※階梯式轉化策略：買 A 送 B、買 B 送 C 策略。例如：用核心商品（如：主食罐）吸引新客，贈送周邊產品（如：潔牙骨、營養補給品）的試用包。當消費者習慣了補給品，下次購買時提供補給品加購優惠，並贈送更高階的服務或商品（如：寵物保險試算或皮膚噴霧）。

另外，寵物食品是剛需，通常有固定消耗天數。品牌應在飼主快用完的「前三天」精準推送優惠。

※ 從「折扣」轉向「價值諮詢」：為什麼消費者搜尋了卻不買？因為「信任感」不足。這時品牌不該只打價格戰，而要提供「價值服務」。

當飼主搜尋「貓咪挑食怎麼辦？」時，品牌提供的不是「領券現折 50 元」，而是線上營養師諮詢或提供「挑食貓試吃攻略」，透過專業諮詢建立信任。一旦飼主覺得品牌懂我的貓，決策路徑就會從猶豫比價縮短為直接下單。

對於新品牌而言，建立「品牌知名度」不能跳過。因此建議採取階段性佈局：

1. 前期：擴大品牌曝光，先讓市場對品牌產生印象。

2. 中期：引導流量進入官網或加入購物車。

3. 後期：透過社群互動、協作評價（如論壇推文、留言互動）強化口碑，促成最終轉換。

寵物市場的發展潛力龐大，因為在毛爸媽心中，毛小孩就是家人，只要能精準戳中痛點並給予足夠的安心感，消費者依然願意為了毛小孩的健康投入高額預算。

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關鍵字： 寵物

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