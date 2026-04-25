寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

▲近期在社群平台掀起一陣「寵物手作熱潮」，主角竟是一碗神還原的「雞肉泡麵」。（圖／蔚藍文化提供）



生活中心／綜合報導

毛孩看著你的宵夜流口水嗎？近期社群平台掀起一波「寵物手作料理」討論，主角竟是一碗神還原的「雞肉泡麵」。這道專為貓狗設計的點心，主打高擬真外觀與健康取向，讓不少毛爸媽直呼療癒又安心。

隨著寵物飲食意識提升，這類兼顧美感與健康的手作點心，也逐漸成為飼主交流與分享的新話題。與人類泡麵不同，這款「雞肉泡麵」料理並未使用澱粉油炸麵體，而是以雞胸肉泥、蛋黃與羊奶粉製成細條狀麵體，低溫烘乾後呈現金黃酥脆口感。書中也示範搭配「羊奶荷包蛋」，以羊奶粉調製出蛋白與蛋黃造型，再透過低溫乾燥定型，成為畫龍點睛的配角。

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專業寵物甜點師劉羽諾（柔柔老師）表示，食譜內容皆以寵物可食安全為前提設計，但實際餵食仍須依毛孩體質調整份量。相關創意料理收錄於蔚藍文化出版的新書《萌寵的點心食堂：甜點師與獸醫攜手打造的生活照護指南&獻給貓狗的無添加餐點》，由專業寵物甜點師劉羽諾（柔柔老師）攜手獸醫團隊共同完成。

該書內容聚焦寵物日常飲食與生活照護，分為三大單元，從基礎營養觀念到實作技巧一次整理，並收錄超過40道高人氣餐點。「雞肉泡麵」正是代表作之一，全程使用天然、無添加食材，將雞肉與蔬菜重新塑形，做出視覺效果十足的「泡麵餅」，同時兼顧蛋白質補給與適口性。