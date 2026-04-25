ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

▲《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師）。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）

▲近期在社群平台掀起一陣「寵物手作熱潮」，主角竟是一碗神還原的「雞肉泡麵」。（圖／蔚藍文化提供）

生活中心／綜合報導

毛孩看著你的宵夜流口水嗎？近期社群平台掀起一波「寵物手作料理」討論，主角竟是一碗神還原的「雞肉泡麵」。這道專為貓狗設計的點心，主打高擬真外觀與健康取向，讓不少毛爸媽直呼療癒又安心。

隨著寵物飲食意識提升，這類兼顧美感與健康的手作點心，也逐漸成為飼主交流與分享的新話題。與人類泡麵不同，這款「雞肉泡麵」料理並未使用澱粉油炸麵體，而是以雞胸肉泥、蛋黃與羊奶粉製成細條狀麵體，低溫烘乾後呈現金黃酥脆口感。書中也示範搭配「羊奶荷包蛋」，以羊奶粉調製出蛋白與蛋黃造型，再透過低溫乾燥定型，成為畫龍點睛的配角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專業寵物甜點師劉羽諾（柔柔老師）表示，食譜內容皆以寵物可食安全為前提設計，但實際餵食仍須依毛孩體質調整份量。相關創意料理收錄於蔚藍文化出版的新書《萌寵的點心食堂：甜點師與獸醫攜手打造的生活照護指南&獻給貓狗的無添加餐點》，由專業寵物甜點師劉羽諾（柔柔老師）攜手獸醫團隊共同完成。

該書內容聚焦寵物日常飲食與生活照護，分為三大單元，從基礎營養觀念到實作技巧一次整理，並收錄超過40道高人氣餐點。「雞肉泡麵」正是代表作之一，全程使用天然、無添加食材，將雞肉與蔬菜重新塑形，做出視覺效果十足的「泡麵餅」，同時兼顧蛋白質補給與適口性。

▲《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師）。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）

關鍵字： 寵物毛小孩寵物烘焙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

S.COUPS唱一半褲子破掉！　珉奎救場猛虧：把影片AirDrop給我

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小菜鳥報到！丹頂鶴育雛中　園方籲：路過請安靜欣賞

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「千萬元訓練四隻」畢業就消失

阿金突變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗淚：牠早知道

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　「一起迎接爸爸」超暖畫面網融化

冷血男深夜遺棄寵物　3個月汪險成「郊狼大餐」闖獸醫院敲門自救

「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目

健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救

6周小貓掉「工業膠水桶中」7孔被封無法呼吸　靠1物神救援現況曝

13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

遊客餵太多垃圾食物害壞肚　科學家曝野生獼猴被迫「吃土自救」

鸚鵡不給看牠寶寶　不僅擋門還罵壞壞

小主人賴床翻身繼續睡！　緬因貓用頭狂蹭強迫開機

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才休假在家！　虎斑貓雙眼直瞪：怎麼沒去外面打獵

小主人賴床翻身繼續睡　緬因「用頭狂蹭」強迫開機：起來陪我玩！

怎麼有狗！去田裡「被強迫中獎」秒傻眼　下秒開始想名字

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

可愛爆擊！德牧歪頭殺　耳朵跟嘴邊肉肉Ｑ彈晃動

鸚鵡一步一步爬樓梯　半路才想起自己會飛

窗邊賞鳥位太熱門！兩貓一早搶位　沒空間只好跳電風扇XD

馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

一文看8家金控股利　4檔潛在股息殖利率逾4％

從化妝看性格！心理師分析：淡妝自尊穩定、素顏自我接納度高

《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷

英國海事機構：索馬利亞外海一艘油輪遭到劫持

取消赴巴和談行程　川普：不代表立即重啟美伊戰爭

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

磷化銦題材爆發！聯亞攻漲停　但PA三雄穩懋、全新、宏捷科上漲邏輯跟你想的不同

800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

「把自己當狗養」能變瘦？營養師提醒5大關鍵：不是真的像狗

寵物動物熱門新聞

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

冷血男遺棄在郊狼區　3個月汪闖獸醫院自救

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

健身被選上　小貓隔窗「靠眼神收服貓奴」

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　英姿萌翻網

遊客亂餵垃圾食物　害野生獼猴吃土自救

女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　搶到老闆寵物

三花亂入小人國　變身喵吉拉

高雄「森林狗園」爆虐待！　300犬貓餓成皮包骨

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

讀者迴響

熱門新聞

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

冷血男遺棄在郊狼區　3個月汪闖獸醫院自救

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

健身被選上　小貓隔窗「靠眼神收服貓奴」

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　英姿萌翻網

遊客亂餵垃圾食物　害野生獼猴吃土自救

女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　搶到老闆寵物

三花亂入小人國　變身喵吉拉

高雄「森林狗園」爆虐待！　300犬貓餓成皮包骨

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

農業部：全國家貓174萬隻　數量超過家犬！

熱門寵物影片

更多
鸚鵡不給看牠寶寶　不僅擋門還罵壞壞

鸚鵡不給看牠寶寶　不僅擋門還罵壞壞

小主人賴床翻身繼續睡！　緬因貓用頭狂蹭強迫開機

小主人賴床翻身繼續睡！　緬因貓用頭狂蹭強迫開機

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才休假在家！　虎斑貓雙眼直瞪：怎麼沒去外面打獵

奴才休假在家！　虎斑貓雙眼直瞪：怎麼沒去外面打獵

小主人賴床翻身繼續睡　緬因「用頭狂蹭」強迫開機：起來陪我玩！

小主人賴床翻身繼續睡　緬因「用頭狂蹭」強迫開機：起來陪我玩！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面