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游泳好累！二汪頭饋小船「睡到漂走」　看見媽還在又躺回去

記者賈沐蓉／綜合報導

住在恆春的臘腸犬Umi跟Gu最近跟媽咪去綠島玩，兩隻狗狗游完泳後體力歸零，懶洋洋地躺在主人特地買給他們的充氣小船上呼呼大睡，兩隻舒服到在水池裡越漂越遠，連跟媽咪拉開一大段距離了都沒發現。

▲。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臘腸犬Umi跟Gu游完泳筋疲力盡，直接靠在充氣船上睡著。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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漂到另一頭才驚覺　看見媽咪秒安心

影片中Umi跟Gu放鬆的靠在充氣船上，下巴饋在船邊瞇著眼睛，小船隨著水波輕柔的搖晃，讓已經累壞的牠們逐漸進入夢鄉。隨著鏡頭拉回，才發現兩隻狗連人帶船已經飄到海水池另一端。Umi迷迷糊糊發現小船漂太遠，爬起還看見媽媽還在又放心的進入夢鄉，而Gu則是從頭到尾睡死完全沒發現。

▲。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爬起來找媽媽的Umi。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Chill睡臉萌翻人

後來媽媽當然有把兩隻狗帶回來，兩隻毛孩在船上昏昏欲睡、放鬆到不行的模樣讓許多網友大呼可愛，「太令人羨慕的悠哉樣」、「也太素西！！還有得潰逃」、「好可愛好療癒哦」。

▲。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飄到水池另一邊的狗狗們。（圖／Thraeds@umiguyui提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 臘腸犬綠島寵物旅遊充氣船萌寵

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