推土基發威！紗門「蹦幾勒」倒地　肇逃還回頭：我闖禍了嗎

▲憨吉聽到家人的機車聲，興奮到把紗門撞壞。（圖／Thraeds@doooyeooog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

「憨吉」、「麻糬」是對可愛的柯基夫妻檔。這天兩隻狗狗自己在家，憨吉聽見熟悉的機車聲激動地撲向紗門，結果不小心發揮自己身為「推土基」的實力，直接把門撞到解體，近距離的撞擊聲嚇的兩隻汪星人驚慌失措，直接衝回房間裡避難。

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▲肇事者本狗憨吉，是住在山上的狗狗。（圖／Thraeds@doooyeooog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正看著球球眼神閃閃發光。（圖／Thraeds@doooyeooog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

紗門慘遭解體 肇事汪自己也傻住

一開始太太麻糬聽見機車聲，優雅的走到門口觀察情況。原本懶洋洋趴著的憨吉突然爆衝，用「醞釀」出來的力氣撲向紗門，在「蹦！！」的一聲巨響後紗門直接倒地。同樣在現場的麻糬嚇到立刻逃跑，憨吉自己的下巴也不小心被窗框掃到，肇事逃逸後還一臉困惑地回頭，彷彿在不敢相信自己居然闖下這麼大的禍。

▲憨吉：完蛋惹...（圖／Thraeds@doooyeooog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

闖禍後全身而退 下午就忘光光

事後憨吉躲在桌子底下嚇到發抖，但睡個午覺起來就完全忘記發生什麼事，經過鏟屎官檢查確定沒有受傷，當然也有順便關心無辜受到驚嚇的麻糬，但停在門口的汽車就沒這麼幸運，被倒地的門框刮出一條劃痕。讓飼主用憨吉的口吻自嘲「我要去打工換飯飯吃了…因為我把車子搞砸了」。

▲媽媽正在關心嚇壞的憨吉跟麻糬。（圖／Thraeds@doooyeooog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）