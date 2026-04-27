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餵食流浪貓就變「法定飼主」！美國1城市新規上路　居民吵翻天

（示意圖／Pixabay）

▲美國密西根州的阿爾佩納市近日通過一項法令，民眾若餵養了流浪貓，就變「法定飼主」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少人在路上看到流浪貓，難免心生憐憫想餵食，但美國密西根州的阿爾皮納市，近期通過一項法案，為了應對市區內不斷增加的無主貓群問題，市府雖然沒有全面禁止餵養流浪貓，但已明確規定有任何進行餵養行為的居民，會被視為該動物的飼主，承擔照顧義務，還必須自費替貓咪結紮。

根據外媒《The Alpena News》報導，當地時間21日，密西根州阿爾皮納市（Alpena）議會正式通過一項對城市流浪貓管理條例的修正案，雖然表決時引發激烈討論，最終以多數贊成票通過。據悉，在投票前的公眾評論時段，現場氣氛一度混亂，多位市民對修法表示強烈抗議。

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阿爾皮納市長強森（Cindy Johnson）為確保會議順利進行，於會議開頭便提案將發言時間從5分鐘縮短至3分鐘，該提議獲得通過。強森表示，由於申請發言人數眾多，此舉是為了讓更多人能有機會表達意見，而非剝奪發言權。

修正案反對派人士指出，這項條例名為管理，實則增加了救助流浪動物的困難度。居民麥克斯溫（Nancy McSwain）直言，最新修正的版本比原先更令人不安，她批評，該條例實際上禁止了居民在自家院子設置貓窩，這對每年有數個月是嚴寒的阿爾皮納市而言極其殘忍。麥克斯溫認為，剝奪貓隻基本的庇護場所是不負責任的行為，這將使這些生命在寒冬中面臨死亡威脅。

此外，當地動保組織對議會的決策效率與透明度提出質疑，「密西根東北部結紮協會」（NEMTNR）主席魏特（Rebecca Witt）發表聲明，對結果表示極度失望。對此，魏特指出，市議會在4月13日對條例進行了大幅度修改，卻未遵循適當的諮詢程序，忽略了與動保團體針對具體解決方案的深度交流；她強調，動保團體一直支持「誘捕、絕育、回置」（TNR），但新法規顯然與此初衷背道而馳。

不過，法案也獲得部分受流浪貓騷擾之苦的居民支持，市民馬澤恩（Virginia Marzean）在會中陳述，鄰居長期餵養並提供庇護所給流浪貓，卻導致貓群聚集在她家院子，造成衛生問題與景觀破壞。馬澤恩表示，儘管自己有養狗並妥善管理，但流浪貓在她的花圃隨地便溺，令她感到困擾。因此，馬澤恩支持建立更明確的責任制，以維護社區環境與公共衛生。

市經理斯莫林斯基（Rachel Smolinski）在表決前對法案進行了辯護，她說明，市府在修法過程中參考了居民、倡議團體及專業機構的意見，試圖在人道對待、數量控制與長期有效性之間取得平衡。斯莫林斯基強調，目前的版本並非採取強硬的「全面禁餵令」，而是轉向建立「責任制」，讓居民在關懷流浪貓的同時，也必須履行飼主應盡的社會義務。

在表決階段，儘管議員科里爾（Kevin Currier）與霍林斯海德（Bridget Hollinshead）曾提議推遲投票以獲取更多資訊，但最終市議會仍決定付諸表決。最終僅霍林斯海德一人投下反對票，法案順利通過。議會最後補充，若未來有更詳盡的事實或創新的管理建議，市府不排除針對條例內容再次進行修訂與優化，以期能更妥善解決當地的流浪貓問題。

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