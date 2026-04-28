巨貴疑遭「束帶綁嘴」被丟山中　救援半年仍離世：現待解剖結果

▲巨貴疑遭「束帶綁嘴」滿身傷丟山中，救援半年後仍離世。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

宜蘭縣近期發生一起疑似虐狗案件，一隻巨型貴賓全身佈滿開放性傷口，被束帶綁嘴丟進山中。原飼主似乎無力負擔醫療費用故打算將其安樂死，動保人士輾轉接手救援，狗狗仍在半年內不幸離世。宜蘭縣動植物防疫所獲報已協助送相關解剖檢驗，若涉法最高可罰2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元以下罰金。

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▲似乎長時間未進食，導致嚴重營養不良、骨瘦如柴。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

救援民眾和《ETtoday寵物雲》分享，2025年11月4日，一隻滿身是傷的巨型貴賓犬透過友人轉傳影像引發關注。據了解，原飼主似乎因無力負擔醫療費用，曾有將狗狗安樂死之打算，所以並未安排住院治療。多名民間人士介入溝通後，於11月中旬完成讓渡程序並接手該犬，巨貴原名「襪襪」，後暫改為「幸福」，最終命名為「Boss」。

▲健康時的Boss。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據了解 Boss並不是第一次被獸醫院懷疑傷勢來源

接手當日，相關人士即安排醫療處置、植入晶片，並負擔既有醫療欠費，並將犬隻送往高雄市進行中途安置與照護。根據後續向獸醫院所調閱之紀錄發現，Boss其實早於同年10月就進入住院治療過，當時醫療人員曾對其傷勢來源產生疑慮，認為不排除人為因素，只是當下狀況危急，甚至接近彌留狀態，故暫時沒有通報相關單位。

▲動物醫院曾對Boss的傷勢提出疑慮。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後續數月間，Boss輾轉接受多地醫療資源，包括住院、復健及神經相關評估。此期間獸醫師檢視時，發現牠的右側牙齒存在不自然平整切面，亦被認為可能與人為外力有關。在民間人士接手後，Boss狀況一度改善。然而，經多家動物醫院評估，其仍存在嚴重且不可逆之腦部損傷，並伴隨神經系統功能障礙及疑似失明等問題。醫療團隊指出，相關症狀可能影響其行為與生理調節，需長期照護。

▲Boss其實很親人、黏人。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

多方協力下Boss狀況好轉 歷經3個月仍不幸離世

2026年1月，考量醫療資源整合，Boss被轉送至北部持續治療，並由民間中途照護者提供無償全天候支持陪伴。在多方協力下，其行動能力曾短暫提升，抽血檢查的一切指數也有變好，只是需要神經的修復以及做長期的肌肉訓練。Boss此階段在晚上睡覺時會突然喘氣，獸醫師則表示因為腦神經受損，所以身體調節會有影響。

▲中途期間，Boss狀況逐漸好轉。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同年4月，Boss在睡夢中離世。儘管正式司法調查尚未釐清相關情形的真相，但已引發外界對動物受虐可能性的高度關注。對此宜蘭縣動植物防疫所表示，本案疑涉《動物保護法》第6條，傷害動物致死案件。防疫所有協助民眾將遺體送往台大動物法醫進行解剖檢驗，後續待結果報告後再依相關程序辦理。若有相關違法情事可依同法第25條，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

▼Boss最終依然前往汪星球，成為小天使。（圖／救援民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）