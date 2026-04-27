「肉身擋毒蛇」護30名學童安全　浪汪中毒亡全村辦喪禮遊行送別

▲印度傳出流浪狗保護孩童事件。（示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
印度奧里薩邦一隻叫做卡利(Kali)的流浪犬為了保護孩童，挺身阻止一條毒蛇闖進校園中，雖然成功保護30名孩童的安全，但在搏鬥中嘴巴不幸被咬傷身亡，村民們為了感謝英勇狗狗，特別為牠舉行了隆重喪禮。
毒蛇潛入校園 浪汪挺身保護孩童
事件20日上午8時30分左右發生在奧里薩邦默尤爾彭傑縣(Mayurbhanj)的Dhirakula村，當地小學Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir約有30名孩童正在戶外上課時，一條毒蛇竟然潛入校園中。
She had no home… yet she protected like family. ????????❤️— Kalam Center (@KalamCenter) April 21, 2026
In Odisha’s Mayurbhanj, as dozens of schoolchildren sat outside, danger crept silently—a venomous snake.
Before anyone could react, a stray dog—Kali—jumped in.
The snake struck her face again and again…
當所有大人還沒來得及察覺到危險時，流浪犬卡利已經提前發現，並迅速做出反應，用自己的身體擋在孩童與毒蛇中間，與蛇展開激烈的搏鬥。村民們表示，雖然蛇的攻擊非常凶猛，但是卡利都沒有退縮，一直堅持擋在孩子們面前，最終擊退了蛇，但嘴部也遭咬傷，後來中毒身亡。
#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: In an incident, Kali, a stray dog, saved the lives of 30 kindergarten children from a venomous cobra in Dhirakula village, Mayurbhanj district. Kali lunged at the snake, successfully killing it, but sustained fatal bites. The community honoured Kali… pic.twitter.com/QhxtooW9G6— ANI (@ANI) April 24, 2026
卡利的犧牲令村民們感動不已，所以他們在村裡特別為卡利舉辦一場隆重的喪禮，卡利的遺體上被擺滿了鮮花並蓋上白布，放在一輛小推車上在村子中遊行，事件也改變了當地村民原本對流浪犬的印象，成為孩童們的守護者。
