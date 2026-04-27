趁沒人偷偷練！博美犬霸佔主人瑜珈墊　「皮拉提斯抬腿」超萌

▲博美犬竟然做起皮拉提斯。（圖／翻攝自TikTok／@ivkovicsara）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人把瑜珈墊放在地上，沒想到家中所養的博美犬突然跑到墊子上，有模有樣地開始擺姿勢，看起來就像皮拉提斯運動中的抬腿動作，可愛畫面讓牠爆紅。

博美練皮拉提斯 專業抬腿網狂讚

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這段可愛影片由主人@ivkovicsara分享在TikTok上，曝光後短時間內立即吸引830多萬的驚人點閱。影片中可看到，一條瑜珈墊被鋪在地上，然而卻是一隻毛茸茸的博美犬站在瑜珈墊上，狗狗還有模有樣地抬起腿，動作看起來十分專業。

博美犬的可愛模樣，讓主人看到也覺得十分有趣，在影片中配上字幕表示，「趁沒人在看的時候，偷偷做起狗狗版皮拉提斯」。影片獲得上萬網友留言，「狗狗的姿勢比我還標準」、「下犬式3分鐘」、「我的天啊，狗狗抬起來的小腳腳好可愛」、「牠一定是在模仿馬麻平常的樣子」。

還有許多網友敲碗，應該要讓狗狗版皮拉提斯課程成真，並分享家中瑜珈狗相關照片，獲得原PO留言回覆，其實這不是寵物犬第一次這樣做，每次她做完相關運動後，狗狗都會跑到墊子上。