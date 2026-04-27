嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

記者翁伊森／嘉義報導

隨著端午佳節將至，民間傳說中的「靈蛇」似乎也現蹤嘉義！中埔鄉中埔坪頂昨（26）日下午傳出一起令人嘖嘖稱奇的自然景觀。當地知名工藝師葉芷安在自家招待所與親友歡聚唱歌時，意外目擊三條長蛇在庭院外交織纏綿，「三蛇共舞」的罕見畫面也引發地方熱議。

▲招待所外驚見「三蛇共舞」！中埔知名工藝師葉芷安目擊靈蛇纏綿：美到忘記害怕 。（圖／葉芷安授權）

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事發於下午2、3點左右，當時葉芷安正與家人朋友在招待所內引吭高歌。在歡愉的氣氛中，她眼角餘光突然瞥見窗外有「三個白白的影子」在晃動。起初，葉芷安以為是鄰近的鵝群闖入，遠看形態極像「三頭鵝」在戲水嬉戲。然而，當她好奇趨前查看時，才驚覺眼前的景象並非禽鳥，而是三條蛇正緊緊糾纏在一起，身體不斷扭動、翻轉，呈現出複雜且規律的律動感。

面對這般景象，一般人多半會避之唯恐不及，但葉芷安表示，她當時完全被這罕見的畫面給吸引。她形容：「第一眼覺得畫面很漂亮，像是在跳舞一樣，但仔細看清楚是蛇之後，心裡還是會覺得有點噁心。」

被問及是否感到害怕時，葉芷安坦言，在長達20分鐘的拍錄過程中，她幾乎屏息觀察，沈浸在生命最原始的律動中，恐懼感反而被強烈的好奇心取代。

這場「三蛇共舞」也讓不少鄉親聯想到白蛇傳等神祕傳說。根據目擊畫面推敲，這極有可能是蛇類正處於交配季節的自然行為。葉芷安觀察到這些蛇類呈現淡色光澤，推測可能是在進行繁殖活動。

這段難得一見的影片隨後在當地社群傳開，不少鄉親紛紛感嘆：「端午快到了，連靈蛇都選中埔約會！」葉芷安則笑說，這場意外的「午間餘興節目」，確實讓她們度過了一個難忘且震撼的下午。