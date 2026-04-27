虎斑貓拒絕進食體重狂掉　女「砸1.4萬找病因」傻：不爽換水杯

▲貓咪突然不進食，嚇壞主人。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Toasty的虎斑貓某天突然開始拒絕進食，還把自己躲藏起來，反常的模樣讓主人十分擔心，不管主人嘗試換了各種口味的貓罐頭都沒有用，貓咪還是一副沒有精神的模樣，沒想到後來發現背後隱藏原因，讓主人十分傻眼。

換罐頭也沒用 愛貓反常行為嚇壞主人

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這名女主人在國外論壇Reddit上分享，所養的虎斑貓Toasty從上周開始突然躲藏起來也拒絕進食，只肯舔一舔濕糧表面上的汁水讓她非常擔心，花了450美元（台幣1.4萬元）帶去獸醫檢查也檢查不出異常，只有體重明顯下降的情況。

女主人表示，為了讓愛貓恢復健康和精神，幾乎什麼方法都嘗試過，包含給貓咪換了各種不同口味的罐頭，或是把肉絲弄成肉醬，但是Toasty的情況還是沒有起色，直到她突然驚覺，就在Toasty生病之前，洗碗時曾不小心把貓咪喝水用的玻璃杯打破，換成了白色陶瓷杯。

換回玻璃杯秒喝水 挑剔貓主子引網共鳴

女子抱著嘗試看看的心態，把Toasty的喝水杯從陶瓷杯換回透明玻璃杯後，果然貓咪立刻開始瘋狂喝水，一口氣喝了5分鐘才終於停止，誇張情況讓她傻眼表示，沒想到Toasty只是因為不滿杯子，竟然難過到絕食抗議，幸好後來已經恢復健康。

貼文獲得許多貓奴共鳴，家中寵物貓對於環境細節的敏感程度常常超乎主人想像，「所以對待貓咪就要像養小孩一樣，牠喜歡的東西最好都要準備2份」、「我的貓咪某次突然想要我爸用過的一個舊杯子喝水，可是那個杯子很難買，而且我試了各種杯子牠都不喝，最後在eBay上終於找到，牠才開心喝水」、「我家貓咪也是，花了2300美元（約台幣7萬多元）看獸醫，發現牠只是挑水喝而已」。