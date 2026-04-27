陸龜展場驚見「真實版米奇」　園方回應：會持續強化管理





記者賈沐蓉／綜合報導

4月26日，Threads一名網友前往臺北市立動物園參觀，結果在射紋陸龜區親眼目睹老鼠在展場中逛大街，引發不少網友關注。今日園方回應，當天保育員發現狀況後已即刻將老鼠移除，並未影響園內動物健康。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

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防鼠設施完整 疑從屋頂入侵

園方指出，射紋陸龜展場今年2、3月已再次進行防鼠工程，期間持續設置陷阱並捕捉移除，施工完成後直到昨日均未發現老鼠入侵情形。事後保育員也對防鼠設施進行全面檢查，發現陷阱未發現遭破壞，初步研判該老鼠可能是從屋頂掉落進入展場，目前將持續巡邏防止類似的意外再次發生。

▲防止老鼠攀爬的金屬滑板。（圖／臺北市立動物園提供）

▲屋頂的防鼠刷，阻擋老鼠從管線中鑽出。（圖／臺北市立動物園提供）

園方聲明 將會加強管理

動物園也聲明，園區緊鄰山區，本就是野生動物容易進入的環境，加上部分展示場採半自然、與戶外相通的設計，鼠類不可能從環境中完全消失，會在兼顧動物福利與自然性的前提下，持續強化鼠害管理與並即時移除入侵的個體，並透過定期健康檢查，確保園內動物狀況穩定無虞。

▲仿岩的金屬防護網，防止老鼠咬穿後闖入展區。（圖／臺北市立動物園提供）

▲縫細部份也用金屬網補強。（圖／臺北市立動物園提供）

▲金屬門擋防止老鼠鑽入。（圖／臺北市立動物園提供）