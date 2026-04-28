ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝

2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝。（圖／翻攝自Instagram／furkidsatlanta）

▲2貓媽相親相愛，多元成家。（圖／翻攝自Instagram／furkidsatlanta）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州有民眾在一處偏僻空地中發現一群流浪貓，便向當地動物救援組織尋求幫助，救援人員前往後發現，這群流浪貓竟然是罕見的重組家庭，是由2隻貓媽媽多元成家，共同養育11隻小貓。

貓媽互助共育　救援人員驚呼超罕見

[廣告]請繼續往下閱讀...

動物收容所Furkids Animal Rescue and Shelters人員近來在網路上分享，他們在一輛廢棄露營車下發現幾隻成年貓和多隻小貓，原本以為是一般流浪貓家庭，帶回後發現竟是由2隻貓媽「共同撫養」一群小貓的重組家庭。

收容所人員表示，雖然多隻母貓一起共處的情況並不罕見，但像這樣彼此分工、互相哺乳、共同照顧幼貓的情況相當少見。

貓媽親人又不怕生　期待未來能一起被收養　

工作人員後來幫忙將2隻貓媽命名，棕色虎斑貓取名為Mamacita，黑白貓則取為Chicatina，貓媽與小貓們剛被發現時全身髒污且體重不足，幸好接受照顧後皆已恢復健康，目前安置在寄養家庭中。

工作人員指出，2隻貓媽現在仍一起共同照顧小貓們，且都十分親人，似乎完全不介意人類幫忙育兒，接下來會觀察牠們是如何分工育兒，如果可以的話，未來希望能夠讓牠們不要被分開，能一起被新的家庭收養。

關鍵字： 流浪貓重組家庭貓媽多元成家Furkids Animal Rescue and Shelters喬治亞州

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【猴子闖進大學教室！】文化大學上演追逐戰　躲天花板20分鐘才落網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑貓拒絕進食體重狂掉　女「砸1.4萬找病因」傻：不爽換水杯

「肉身擋毒蛇」護30名學童安全　浪汪中毒亡全村辦喪禮遊行送別

趁沒人偷偷練！博美犬霸佔主人瑜珈墊　「皮拉提斯抬腿」超萌

健身被選上！小貓隔窗「眼神收服貓奴」　女救援發現：牠在求救

13歲橘貓剃毛變「霸氣小獅王」　毛毛靴英姿網萌翻背後原因曝

遊客餵太多垃圾食物害壞肚　科學家曝野生獼猴被迫「吃土自救」

2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝

以為有大餐！動物園豹飛撲萌犬吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世　慵懶泡湯畫面成絕響

虎斑貓拒絕進食體重狂掉　女「砸1.4萬找病因」傻：不爽換水杯

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪戴上「西瓜皮安全帽」　超呆表情網笑瘋：貓界阿志？

準備享用大餐卻被攔截　變色龍秒從欣喜變哀怨

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

怎麼有狗！去田裡「被強迫中獎」秒傻眼　下秒開始想名字

以為有大餐！動物園豹飛撲萌犬吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世　慵懶泡湯畫面成絕響

2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝

巨貴疑遭「束帶綁嘴」被丟山中　救援半年仍離世：現待解剖結果

媽控兒不會吞藥「遭藥師嘲笑」！他還原現場風向大逆轉

喊美第一夫人「準寡婦」被川普點名開除　脫口秀主持人強硬回應

Audi「小改款Q4 e-tron電動休旅」登場！續航力＆充電效率全面提升

雙軸轉型定勝負　商研院攜手日、韓專家5/13盛大開講

大阪卡牌店遭「開車衝撞」洗劫　2分鐘狂搶百張寶可夢卡

情緒低谷怎麼撐過？5個方法慢慢把自己拉回來

貿協TAI-ONE SPACE智能共享辦公室　榮獲2026年iF設計獎

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

快訊／曾行賄扁嫂幫洗錢又涉內線交易　力麗總裁300萬元交保

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧能力

寵物動物熱門新聞

2流浪貓媽多元成家　「聯手帶娃」養11隻小貓

動物園豹飛撲吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世

虎斑貓拒絕進食　女砸1.4萬找病因結果傻

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

3歲黑白汪察覺火災　「叫醒家人救3命」

餵食流浪貓就變「法定飼主」！美國1城市新規上路

博美犬霸佔主人瑜珈墊　皮拉提斯抬腿超萌

高雄「森林狗園」爆虐待！　300犬貓餓成皮包骨

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

陸龜展場驚見老鼠　今園方回應了

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

讀者迴響

熱門新聞

2流浪貓媽多元成家　「聯手帶娃」養11隻小貓

動物園豹飛撲吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世

虎斑貓拒絕進食　女砸1.4萬找病因結果傻

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

阿金變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗

3歲黑白汪察覺火災　「叫醒家人救3命」

餵食流浪貓就變「法定飼主」！美國1城市新規上路

博美犬霸佔主人瑜珈墊　皮拉提斯抬腿超萌

高雄「森林狗園」爆虐待！　300犬貓餓成皮包骨

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

陸龜展場驚見老鼠　今園方回應了

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

熱門寵物影片

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪戴上「西瓜皮安全帽」　超呆表情網笑瘋：貓界阿志？

貓咪戴上「西瓜皮安全帽」　超呆表情網笑瘋：貓界阿志？

準備享用大餐卻被攔截　變色龍秒從欣喜變哀怨

準備享用大餐卻被攔截　變色龍秒從欣喜變哀怨

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面