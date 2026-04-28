2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝

▲2貓媽相親相愛，多元成家。（圖／翻攝自Instagram／furkidsatlanta）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州有民眾在一處偏僻空地中發現一群流浪貓，便向當地動物救援組織尋求幫助，救援人員前往後發現，這群流浪貓竟然是罕見的重組家庭，是由2隻貓媽媽多元成家，共同養育11隻小貓。

貓媽互助共育 救援人員驚呼超罕見

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動物收容所Furkids Animal Rescue and Shelters人員近來在網路上分享，他們在一輛廢棄露營車下發現幾隻成年貓和多隻小貓，原本以為是一般流浪貓家庭，帶回後發現竟是由2隻貓媽「共同撫養」一群小貓的重組家庭。

收容所人員表示，雖然多隻母貓一起共處的情況並不罕見，但像這樣彼此分工、互相哺乳、共同照顧幼貓的情況相當少見。

貓媽親人又不怕生 期待未來能一起被收養

工作人員後來幫忙將2隻貓媽命名，棕色虎斑貓取名為Mamacita，黑白貓則取為Chicatina，貓媽與小貓們剛被發現時全身髒污且體重不足，幸好接受照顧後皆已恢復健康，目前安置在寄養家庭中。

工作人員指出，2隻貓媽現在仍一起共同照顧小貓們，且都十分親人，似乎完全不介意人類幫忙育兒，接下來會觀察牠們是如何分工育兒，如果可以的話，未來希望能夠讓牠們不要被分開，能一起被新的家庭收養。