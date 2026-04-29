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2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

圖、文／國泰產險提供

你家有毛小孩，或正考慮領養浪浪回家嗎？養一隻毛小孩，除了日常伙食、用品、美容等基本開銷外，毛孩一旦生病或受傷，動輒萬元的醫療費，往往為飼主帶來不小的經濟壓力。為提升浪浪領養率及減輕飼主醫療費負擔，2026年全台多個縣市陸續推出寵物險補助，包含台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等，每隻貓狗最高補助3,000元。其中台北市今年更放寬資格，只要設籍或居留台北市並完成投保，即可申請寵物險補助，國泰產險鼓勵飼主可把握補助機會，提早為毛孩規劃保障，同時減輕經濟負擔！

▲▼寵物,保險,寵物險,毛孩,國泰寵物險,線上投保,醫療。（圖／業者提供）

▲面對日益攀升的醫療支出，寵物保險逐漸成為毛孩的重要保障。（圖片授權：shutterstock）

毛孩醫療費高昂，日常照護與寵物保險缺一不可

根據農業部統計，全台犬貓登記數已突破340萬隻，已是0至14歲人口268萬人的1.3倍，顯示毛孩早已成為許多家庭不可或缺的一份子。隨著寵物醫療技術愈發進步，毛孩至醫院檢查和治療的費用越來越高，依照台北市獸醫師公會診療費用標準，毛孩做一次基本檢查需花數千元起跳，若需住院、手術或進一步治療，像是心臟超音波一次花費大約就高達13,000元（如下表所示）。所以當毛孩需要進一步治療時，飼主往往會陷入天人交戰，一方面想給毛孩最好的照顧，另一方面又擔心無法負擔高額的醫藥費。

台灣常見寵物醫療項目與費用一覽

因此，及早規劃寵物保險，除了能有效分擔突發醫療支出，也能讓毛孩及時獲得更完善的照護。以國泰寵物險為例，除了保障毛孩生病、受傷時的看診、住院與手術等醫療費用，若毛孩不小心咬傷他人或損壞他人物品也有保障，讓飼主在面對突發狀況時不心慌。

2026年寵物保險懶人包，政府最高補助3,000元

準備領養浪浪或家中已有毛孩的飼主，可以把握這一波各縣市推出的「寵物保險補助」政策， 2026年截至目前，已公告寵物保險補助的縣市與金額整理如下：

台北市：至2026年12月20日止，每隻貓、狗最高補助新臺幣3,000元。今年起擴大寵物保險補助對象，不限於台北市動物之家認養動物，只要飼主設籍或居留於台北市即可申請。

桃園市：至2026年12月31日止，於桃園市動物保護教育園區（含南昌動物保護教育園區及本處合約衛星認養站）認養犬貓，符合申請條件者可請領最高3,000元補助。

新竹縣：至2026年11月30日止，於新竹縣動保教育園區認養犬貓，符合申請條件者可請領最高3,000元補助。

苗栗縣：至2026年11月30日止，於苗栗縣動保教育園區認養犬貓，符合申請條件者可請領最高3,000元補助。

台中市：至2026年11月10日止，於台中市動物之家認養犬貓，符合申請條件者可請領最高3,000元補助。

寵物保險怎麼選？掌握3大重點，挑對保障不踩雷

寵物保險商品日益多元，國泰產險建議飼主在投保前可從以下3大面向評估，選擇最符合自身需求的方案：

1、可自由選擇合法動物醫院：目前市面上寵物險多有指定獸醫院，然而當毛孩遇到突發狀況，或對陌生環境較敏感時，臨時更換就醫地點可能耽誤治療時機。國泰寵物險無指定動物醫院，讓飼主能帶毛孩到熟悉、信任的獸醫院就診，照顧起來更安心、方便。

2、選擇品牌信賴度高的產險公司：挑選寵物險時，除了保障內容，品牌是否值得信賴、服務是否穩定也很關鍵。國泰產險擁有超過30年經驗，長期累積良好的市場口碑與理賠實績，在服務穩定度上更具保障。

3、投保與理賠流程是否便利：以國泰寵物險為例，輸入晶片號碼即可線上投保，也能隨時線上查詢保障內容，並可透過LINE查詢理賠進度，快速又方便。

面對毛孩醫療費用逐年攀升，越來越多飼主提前為毛孩規劃保障。國泰寵物險除了可以直接線上投保，更有多種保障方案可以選擇，即日起至2026年6月30日，線上投保即可抽LG掃地機器人；2026年7月31日前，為2隻（含）以上毛孩投保，加碼再抽智能寵物餵食器。在各縣市補助政策支持下，現在正是建立保障的最佳時機，毛爸媽們快把握這一波補助機會，為毛孩選擇適合的寵物保險！

關鍵字： 寵物保險寵物險毛孩國泰寵物險線上投保醫療

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