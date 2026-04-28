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再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世　慵懶泡湯畫面成絕響

▲▼壽山動物園黑熊瑪莉奶奶 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園今年初替黑熊瑪莉舉辦圍爐宴 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄壽山動物園再度傳出令人不捨的消息！園區內年紀最大的黑熊「瑪莉奶奶」昨（27）日在睡夢中安詳辭世，享壽30歲。昔日園方為方便瑪莉奶奶進出，特別為牠建造露天水池供牠泡澡，如今慵懶逗趣的畫面已成絕響，這也是壽山動物園今年第4度告別明星動物。

今年初壽山動物園內重磅明星非洲象阿里、白老虎昭海接連離世，本月中旬，萬獸之王二哥也因高齡，健康狀況退化辭世。昨日，園區內最資深的黑熊奶奶「瑪莉」，也於27日上午在睡夢中安詳離世，享壽30歲。

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▲▼壽山動物園黑熊瑪莉奶奶 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園黑熊瑪莉昨日上午辭世，享壽30歲 。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方表示，黑熊瑪莉奶奶自2020年來到壽山動物園安置，雖然入園時已屬高齡，但瑪莉奶奶總是以慵懶、優雅的步調生活，不管是慢步在樹葉堆上，還是優哉地抬腿伸展，那份歲月靜好的模樣，撫慰了無數遊客的心。

保育員回憶道，瑪莉奶奶的心思非常細膩，也能清楚分辨熟悉的呼叫聲與氣味。「瑪莉」不只是動物園的一員，更像是溫柔的家中長輩，教導我們愛與扶持。

▲▼壽山動物園黑熊瑪莉奶奶 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲瑪莉生前最喜歡露天泡澡。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了照護高齡的瑪莉，園區考量到奶奶行動較為不便，特別改建地面水池，打造專屬澡堂，讓瑪莉奶奶輕抬腳步就能享受泡澡樂趣。而每日下班時間，保育員也總是不離不棄，耐心地陪著步履蹣跚的瑪莉，一步步走回內舍休息。在醫療團隊與保育員的悉心照料下，瑪莉奶奶圓滿走完了牠精彩且從容的一生。

壽山動物園表示，謝謝瑪莉奶奶教會大家關於生命老去的優雅與淡定，雖然未來再也見不到牠泡澡的身影，但這份溫暖的回憶將永遠留在所有人的心中，願瑪莉奶奶在另一個世界，也能繼續悠哉漫步。

關鍵字： 壽山動物園黑熊瑪莉奶奶明星動物觀光局

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