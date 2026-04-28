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以為有大餐！動物園豹飛撲萌犬吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

以為有大餐！動物園豹飛撲萌犬吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪。（圖／翻攝自Instagram／liikathetinyfox）

▲雪豹無法碰到狗狗傻眼。（圖／翻攝自Instagram／liikathetinyfox）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主帶自家寵物犬到動物園遊玩，沒想到當他們停在雪豹園區時發生驚險的一幕，一隻雪豹以為獵物上門，一瞬間就往小狗身上飛撲，幸好中間有玻璃窗隔著，雪豹眼看獵物就在眼前卻怎樣都碰不到的傻眼模樣，看起來十分有趣。

雪豹玻璃前猛抓　小狗淡定回頭冷眼看

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女主人潔西卡(Jesenna)在Instagram上分享，她帶著寵物犬莉卡(Liika)到動物園遊玩時，園區內的雪豹突然快速衝向玻璃，不斷伸爪想要抓住莉卡，但由於中間有玻璃隔著，讓雪豹無論怎樣拍打，都無法碰到小狗。

原本背對玻璃窗的莉卡發現情況後轉頭，雖然看到雪豹一直試圖想抓住牠，卻完全沒有被嚇到，只是靜靜望著雪豹無助的模樣，甚至還低吼了幾聲反擊，反常的反應讓主人驚呼，「淡定到不行，牠明明世界上任何東西都怕得要死，這隻大貓卻沒被排進害怕名單中」。

趣味影片爆紅　網呼籲別對動物造成困擾

影片獲得破2千多萬的驚人點閱，許多網友留言，「狗狗超淡定」、「狗狗：不好意思，你需要幫助嗎」、「狗狗好勇敢」。另外也有許多網友提醒，帶寵物去動物園時請不要把寵物留在玻璃窗邊，這樣做可能會為裡面的動物帶來壓力與困擾。

關鍵字： 雪豹寵物犬動物園Liika

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