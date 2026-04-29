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你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　家只剩空籠：不敢看會崩潰

▲飼主蔡小姐的吸蜜鸚鵡不小心在新竹香山飛失。（圖／網友蔡小姐提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

2歲的吸蜜鸚鵡「Lucky」在4月24日搭車時不慎在新竹香山一帶飛失，飼主蔡小姐自責到整整好幾天吃不下睡不好，原本住高雄特地請假北上到新竹尋找，現在更是不敢回自己家住，害怕看見鳥寶空蕩蕩的籠子、玩具情緒會瞬間潰堤。

▲（圖／網友蔡小姐提供）

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▲飼主開車帶牠上國道，不慎從車窗飛走。（圖／網友蔡小姐提供）

主人請假北上苦尋

蔡小姐與《ETtoday寵物雲》分享，Lucky飛失時腳環編號為SS***65，地點在國道3號新竹香山路段附近，頭與腹部覆蓋藍色羽毛，胸口橘紅色、翅膀則是綠色，會說「爸爸」、「媽媽」、「Lucky」、「謝謝」、「拜拜」等詞，平常活潑好動但對陌生人會不想靠近。除了親自跑到當地尋找外，更請警察張貼協尋啟示，希望多一點人幫忙留意。

▲（圖／網友蔡小姐提供）

▲腳環編號為SS***65，沒有完整公佈是為了防止冒領。（圖／網友蔡小姐提供）

▲平時在家很愛說話。（圖／網友蔡小姐提供）

▲（圖／網友蔡小姐提供）

▲雖然很活潑但對陌生人不太親。（圖／網友蔡小姐提供）

不是寵物是家人

蔡小姐表示Lucky原本是由朋友贈送，自己一個人住而只有牠陪伴「跟自己孩子一樣」，每天回家都會聽見鳥寶故意喊她「爸爸」，如今少了牠的叫聲，整個家都安靜得讓人難受。飼主目前4月30日、5月1日會再度到現場協尋，也懇請網友們留意是否有發現這隻小鳥的行蹤。

▲。（圖／翻攝自Facebook／小小鳥兒要回家-公開協尋社團）

▲蔡小姐請親友發布的協尋文。（圖／翻攝自Facebook／小小鳥兒要回家-公開協尋社團）

關鍵字： 吸蜜鸚鵡失蹤尋鳥新竹香山寵物尋回寵物失蹤

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