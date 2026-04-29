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15歲兔獲金氏認證「最年長在世兔」　曾穩交3女友霸道個性現況曝

15歲兔獲金氏認證「世界最年長兔」　曾穩交3女友霸道個性現況曝。（圖／翻攝自Guinness World Records網站）

▲長壽兔賀比。（圖／翻攝自Guinness World Records網站）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻叫做賀比(Herbie)的15歲獅子兔，近來被金氏世界紀錄認證為現今世界上最長壽的兔子，其壽命幾乎是一般兔子的2倍，個性鮮明的牠年輕時非常霸氣，隨著年紀增長變得比較溫和，喜歡依偎在主人身邊。

8周時收養　15歲兔獲最年長在世兔認證

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賀比的主人是居住在英國薩里郡(Surrey)的鄧納姆夫妻，李察(Richard Dunham)和梅莉莎(Melissa Dunham)，2人是在賀比約8周大時收養，為了讓牠與當時家中另外一隻叫做弗洛普西(Flopsy)的母兔作伴。

賀比與弗洛普西一見如故，2隻兔子一起作伴了長達10年的時光，建立了很深厚的感情，弗洛普西離開後，後來陸續與其他母兔Tinks和Betty交往，也建立了很好的感情。

長壽兔霸道個性變溫和　喜歡依偎主人

梅莉莎表示，賀比是一隻很有個性的兔子，「賀比的個性比較強勢，又霸道，牠非常獨立，很喜歡被我丈夫追著跑，時常在房間裡蹦蹦跳跳，現在個性變得比以前溫和，牠是一隻很棒的兔子」，雖然賀比和男主人的關係非常親暱，但也很喜歡依偎在梅莉莎身邊。

賀比於2025年11月10日獲金氏世界紀錄驗證，年齡為15歲又82天的牠，被認為是現今世界上年紀最大的兔子，然而目前其年齡仍未打破歷史上最長壽兔子Flopsy的紀錄，生長於澳洲的Flopsy年齡為18歲10個月，希望個性鮮明的賀比在主人照顧下能持續充滿元氣地生活。

關鍵字： 獅子兔長壽兔兔子金氏世界紀錄英國寵物HerbieMelissa Dunham

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