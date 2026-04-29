5千萬分之1機率！漁民捕到超罕見雙色龍蝦　逃大餐命運贈水族館

▲雙色龍蝦。（圖／翻攝自Facebook／Wellfleet Shellfish Company）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州一名漁民近來捕到一隻超罕見龍蝦，這隻龍蝦身上同時有亮橘與深棕2種顏色，從身體中間分隔，均勻分配在2側，罕見模樣只有5千萬分之1的機率才會出現，照片曝光在網路後爆紅。

罕見雙色外殼 龍蝦身體完美對半切分

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來自麻州的Timothy Michael漁船，16日在鱈魚角(Cape Cod)外海捕獲到這隻罕見雙色龍蝦，後來被漁船母公司Wellfleet Shellfish Company分享在網路上。

照片中可看到，這隻活龍蝦的身體從中間開始被完美分成兩半，除了有和一般龍蝦一樣的深棕色外殼，另一邊卻是呈現亮橘色，罕見模樣吸引網友留言，「太酷了」、「牠的模樣真是獨一無二」、「能親眼見到真是太幸運了」。

基因突變造奇觀 龍蝦將於水族館展出

Wellfleet Shellfish後來向外宣布，有鑑於這隻龍蝦的特殊性，他們已經將雙色龍蝦捐贈給麻州法爾茅斯(Falmouth)的科學水族館Woods Hole Science Aquarium。

水族館技術員斯圖德利(Julia Studley)表示，要遇到這種龍蝦的機率大概是5千萬分之1，而這種變異通常是因為基因突變，等到水族館重新開放時將會向大眾展出，讓遊客有機會能一睹這個海洋奇觀。