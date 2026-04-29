東森寵物「五一補糧不罷工」 75折限定優惠先搶先贏！

▲5月1日起東森寵物將啟動年度最低快閃優惠。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

五一勞動節連假將至，東森寵物宣布假期「補糧不罷工」，針對辛苦工作的鏟屎官推出多項限時優惠。除了現正進行中的「百元加菜金」搶領任務，自5月1日起將啟動為期7天的年度最低價快閃活動，主打假期間幫毛孩加菜、飼主補糧更省力！

補糧大折扣 好康先搶先贏

在優惠方面，東森寵物推出門檻極低的「五一補糧專屬券」，即日起至5月3日只要在指定社群貼文下留言「+1」，即可收到小編私訊的「飼料滿$399現折$100」門市限定優惠券，優惠換算下來折扣約等於為 75 折，幾乎只買一包就能使用，但因數量有限，提醒飼主把握時機。

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▲門檻超低的$399現折$100優惠，數量有現毛爸媽要搶要快。（圖／東森寵物提供）

5/1準時開搶！ 優惠不錯過

此外，備受期待的「飼料年度最低價快閃」將於5月1日同步開跑，活動僅至5月7日止，強調不延長、不常態。東森寵物表示，快閃期間適合一次入手大包裝或提前囤貨，所有優惠皆為限量販售，售完即恢復原價，呼籲飼主連假期間可提前規劃補糧行程。

▲快閃期間各種飼料都將打折。（圖／東森寵物提供）

【活動資訊快報】

百元專屬券「最後搶領中」

活動期間： 4/24－5/3

內容： 留言「+1」領券，門市飼料滿 $399 現折 $100。

年度最低快閃（即將開始）

活動期間： 5/1－5/7（限時 7 天）

內容： 飼料年度最低檔快閃，售完即止。

【關於東森寵物】

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。



