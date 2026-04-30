金質獎沾血！　八河分署「表演式生態」溺斃多龜

▲卑南溪環境解說園區近日進行生態調查，卻因過程粗糙，未在籠中放置浮具，導致籠內多隻烏龜喪命。（圖／CTWANT提供，下同）

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卑南溪環境解說園區以「臺東水利、人文地理河廊」為主軸，主打溼地豐富生態，主管機關經濟部水利署第八河川分署更引以為傲，希望以此園區作為成果，參加「公共工程金質獎」，卻委託不具生態背景、負責維護園區硬體的安基營造有限公司進行生態調查，卻未在籠具中放置浮具，導致多隻龜鱉溺斃慘死，讓園區生態檢核團隊成員、熊良心有限公司執行長林耿弘氣憤發聲，要求八河分署主動退賽以對環境負責。

卑南溪環境解說園區於2019年興建，將卑南堤防新堤與舊堤間的閒置空地，打造成兼顧環境教育、水資源滯留與生態保育的空間，曾在2020第八屆臺灣景觀大獎「環境設施類」比賽得到佳作，八河分署則引以為傲，預計以此園區競爭金質獎，卻在生態調查時釀成悲劇。

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▲八河分署有意以卑南溪環境解說園區報名金質獎，水利署4月16日派長官前往視察，卻間接導致動物犧牲。

為了參加金質獎，水利署今年4月16日派長官抽查園區，八河分署打算展現園區內的豐富生態，先於4月13日在水下設置籠具進行生態調查，而該園區有專業團隊進行卑南溪環境解說園區生態檢核計畫，還有生態工作室正進行定期生態監測，八河分署卻將調查重任交給負責硬體維護的安基營造。

籠具於今年4月13日下午放置，隔天上午才被收回，間隔約十多個小時，籠內更沒有設下讓龜鱉類得以生存的換氣設施，生態調查瞬間成為奪命的水下陷阱，被撈上來時，籠內的斑龜和巴西龜已失去生機，主管機關卻未察覺到事態嚴重，將照片傳給林耿弘要求辨認物種，林耿弘則是看到畫面才知道有此調查，更驚覺籠內的龜鱉恐已回天乏術。

「看到夥伴傳來照片中那些溺斃浮腫的烏龜，心裡不只是難過，更多的是憤怒與無力。」林耿弘痛心地表示，去年他才親自協助過機關進行現場生態教育訓練，當時他握著麥克風一遍又一遍地叮嚀，提醒園區內有重要物種，籠具裡一定要放保特瓶，留給龜鱉類換氣空間。」沒想到主管機關仍將他的耳提面命當耳旁風，最終導致這起慘案發生。

▲卑南溪環境解說園區以「臺東水利、人文地理河廊」為主軸，主打溼地豐富生態，卻為了金質獎草率調查而導致烏龜死亡。

林耿弘提到，斑龜和巴西龜雖然親水，但牠們並不是全水棲動物，大概憋氣3小時後就會溺斃，籠具內的換氣設備對調查者而言是最基本的倫理，更是守護生命的最後一道底線，如今因調查團隊的粗糙行事害龜鱉白白犧牲，八河分署至今卻仍不承認造成動物喪命。

「分署堅持沒有烏龜死掉，只是生命力比較不好。」林耿弘說，烏龜正常被抓起時會縮進殼中，但烏龜在照片中呈現同一姿勢，從照片上更可以明顯發現烏龜因溺斃而浮腫，在種種鐵證下，主管機關的說法完全無法讓人信服。

「生態不是拿來比賽的，更不是在評審來之前才做的突擊表演。」林耿弘氣憤表示，八河分署作為猶如「表演式生態」，在追求獎牌的數據與亮點時，這些關乎生命的細節都被當成「麻煩」而拋在腦後，他因而請辭該場域生態檢核職務，並呼籲機關主動反省，提出後續場域生態維護改善方案並落實並主動退賽，這是對環境最負責的態度。

八河分署回應，此次調查是維管廠商求好心切，想了解生態池內要保育的物種情況，以及有哪些外來種要移除而進行，並非如質疑的是為了金質獎或長官視察。

八河分署強調，當日籠具內的烏龜都是活著的狀態，後續也立即放回牠們的生活場域，當天知道此調查後，便立刻與廠商開會，並告誡後續生態檢核都是要由專業廠商來調查，而園區內有配合生態檢核公司，也要求維護廠商配合生態檢核公司指示辦理，並請生態公司每兩個月來辦一次教育訓練，以強化維管廠商的觀念和知識。

至於「溪望重生，鯽刻出發」活動，八河分署表示，在活動前數日將已將生態池中的原生種撈起，放置另一個環境養育，再對生態池清淤，並養水持續一周，養完後才舉辦此活動，將撈起的原生屋種放回去，運送過程中有持續打氣和注意溫度，當天相關細節都依照專家建議進行。

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