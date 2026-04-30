滑社群太久牠就出手！「超肥橘貓」霸佔螢幕　網笑：效果太強

▲Chrome瀏覽器擴充功能「Cat Gatekeeper」近日爆紅，只要使用者滑社群太久，超肥橘貓就會現身霸佔螢幕，強制啟動休息模式。（圖／翻攝自X，@konekone2026）

圖文／CTWANT

不少人都有這種經驗，原本只是想打開X、Facebook、Instagram、TikTok或YouTube「看一下」，結果一滑就是半小時，甚至一小時後才回神。為了對付現代人停不下來的社群成癮，日本個人開發者konekone2026（Zokuzoku）推出Chrome瀏覽器擴充功能「Cat Gatekeeper」，只要使用者在社群或影音平台待太久，一隻超肥橘貓就會霸氣現身，直接擋住整個螢幕視窗，強迫人暫時休息。這款插件近日在全球社群爆紅，短短幾天使用者已突破9000人、逼近1萬人次，不少網友笑喊「效果太強」！

從社群平台的畫面可見，使用者安裝插件後，可以自行設定社群平台的使用時長與休息時間，預設為使用60分鐘後休息5分鐘。一旦時間達到上限，超肥橘貓就會準時出動，直到休息倒數結束後才會離開畫面，讓使用者重新回到原本頁面。

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「Cat Gatekeeper」的設計相當直覺，也比一般防沉迷工具更有記憶點。它不是跳出冷冰冰的警告通知，也不是直接封鎖網站，而是讓一隻圓滾滾的橘貓慢慢走進畫面，接著直接坐在動態消息、影片或網頁內容前方，把使用者原本正在看的社群頁面遮住。換句話說，只要滑太久，貓咪就會出來「接管螢幕」，讓人想繼續滑也沒辦法。

根據Chrome線上應用程式商店介紹，這款工具被稱為「最可愛的強制休息App」，主要鎖定那些常常無意識打開社群、明明只想看幾分鐘卻停不下來，或難以靠自制力中斷滑動習慣的使用者。比起一般提醒視窗，橘貓用身體擋住畫面的方式更難忽略，也更像是把現實生活中「貓咪坐在鍵盤前、不讓主人用電腦」的情境搬進瀏覽器。

這款插件支援的平台也相當廣，包含X、Facebook、Instagram、TikTok、Threads、Bluesky等社群媒體，也支援YouTube與Reddit等影音、論壇網站。也就是說，不論是滑短影音、看影片、逛討論串，或是一頁接一頁刷動態，只要超過設定時間，都可能被這隻橘貓強制攔下。

不過，在平常計算使用時長時，插件也有避免誤判的設計。它只有在指定社群分頁處於啟用狀態時，才會累積使用時間；如果使用者切到工作頁面、其他應用程式或非指定網站，時間不會在背景繼續增加，避免明明沒在滑社群卻被強制休息。

開發者也公開承諾，「Cat Gatekeeper」會維持完全免費，不會加入廣告，也不會蒐集任何使用者個人資料。這點讓不少網友大讚，至少可以安心被貓咪「綁架螢幕」，不用擔心防沉迷工具反而帶來廣告干擾或隱私疑慮。

由於設計可愛又帶有實用性，「Cat Gatekeeper」近期在社群上快速擴散，使用者數短時間內突破9000人。許多網友認為，這種方式比嚴肅的時間管理工具更容易接受，也有人笑說，這隻貓比自己的自制力還可靠，滑到失控時真的需要牠出手制止。

但橘貓太可愛，也讓防沉迷效果出現另一種「副作用」。有網友笑稱，原本插件是要提醒使用者離開座位、閉眼休息，結果超肥橘貓一出現，反而讓人盯著螢幕看貓，完全忘記休息初衷。也有人吐槽，只要手動關閉擴充功能，還是能繼續滑社群，不過多數人仍肯定這種提醒方式有趣又不會太有壓迫感。

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