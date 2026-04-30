ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

滑社群太久牠就出手！「超肥橘貓」霸佔螢幕　網笑：效果太強

Chrome瀏覽器擴充功能「Cat Gatekeeper」近日爆紅，只要使用者滑社群太久，超肥橘貓就會現身霸佔螢幕，強制啟動休息模式。（圖／翻攝自X，@konekone2026，下同）

▲Chrome瀏覽器擴充功能「Cat Gatekeeper」近日爆紅，只要使用者滑社群太久，超肥橘貓就會現身霸佔螢幕，強制啟動休息模式。（圖／翻攝自X，@konekone2026）

圖文／CTWANT

不少人都有這種經驗，原本只是想打開X、Facebook、Instagram、TikTok或YouTube「看一下」，結果一滑就是半小時，甚至一小時後才回神。為了對付現代人停不下來的社群成癮，日本個人開發者konekone2026（Zokuzoku）推出Chrome瀏覽器擴充功能「Cat Gatekeeper」，只要使用者在社群或影音平台待太久，一隻超肥橘貓就會霸氣現身，直接擋住整個螢幕視窗，強迫人暫時休息。這款插件近日在全球社群爆紅，短短幾天使用者已突破9000人、逼近1萬人次，不少網友笑喊「效果太強」！

從社群平台的畫面可見，使用者安裝插件後，可以自行設定社群平台的使用時長與休息時間，預設為使用60分鐘後休息5分鐘。一旦時間達到上限，超肥橘貓就會準時出動，直到休息倒數結束後才會離開畫面，讓使用者重新回到原本頁面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Cat Gatekeeper」的設計相當直覺，也比一般防沉迷工具更有記憶點。它不是跳出冷冰冰的警告通知，也不是直接封鎖網站，而是讓一隻圓滾滾的橘貓慢慢走進畫面，接著直接坐在動態消息、影片或網頁內容前方，把使用者原本正在看的社群頁面遮住。換句話說，只要滑太久，貓咪就會出來「接管螢幕」，讓人想繼續滑也沒辦法。

根據Chrome線上應用程式商店介紹，這款工具被稱為「最可愛的強制休息App」，主要鎖定那些常常無意識打開社群、明明只想看幾分鐘卻停不下來，或難以靠自制力中斷滑動習慣的使用者。比起一般提醒視窗，橘貓用身體擋住畫面的方式更難忽略，也更像是把現實生活中「貓咪坐在鍵盤前、不讓主人用電腦」的情境搬進瀏覽器。

這款插件支援的平台也相當廣，包含X、Facebook、Instagram、TikTok、Threads、Bluesky等社群媒體，也支援YouTube與Reddit等影音、論壇網站。也就是說，不論是滑短影音、看影片、逛討論串，或是一頁接一頁刷動態，只要超過設定時間，都可能被這隻橘貓強制攔下。

不過，在平常計算使用時長時，插件也有避免誤判的設計。它只有在指定社群分頁處於啟用狀態時，才會累積使用時間；如果使用者切到工作頁面、其他應用程式或非指定網站，時間不會在背景繼續增加，避免明明沒在滑社群卻被強制休息。

開發者也公開承諾，「Cat Gatekeeper」會維持完全免費，不會加入廣告，也不會蒐集任何使用者個人資料。這點讓不少網友大讚，至少可以安心被貓咪「綁架螢幕」，不用擔心防沉迷工具反而帶來廣告干擾或隱私疑慮。

由於設計可愛又帶有實用性，「Cat Gatekeeper」近期在社群上快速擴散，使用者數短時間內突破9000人。許多網友認為，這種方式比嚴肅的時間管理工具更容易接受，也有人笑說，這隻貓比自己的自制力還可靠，滑到失控時真的需要牠出手制止。

但橘貓太可愛，也讓防沉迷效果出現另一種「副作用」。有網友笑稱，原本插件是要提醒使用者離開座位、閉眼休息，結果超肥橘貓一出現，反而讓人盯著螢幕看貓，完全忘記休息初衷。也有人吐槽，只要手動關閉擴充功能，還是能繼續滑社群，不過多數人仍肯定這種提醒方式有趣又不會太有壓迫感。

延伸閱讀
沒按鈴想下車！公車司機被婦人罵「過站不停」　崩潰趴方向盤痛哭登上CNN
姊弟聯手3／林依晨投資弟弟餐廳成最大金主　賈靜雯姊弟傳承家中麵點滋味
原始連結

關鍵字： Cat GatekeeperChrome周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【傅崐萁也壓不住】為軍購版本槓上！　季麟連警告徐巧芯「別親痛仇快」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

5千萬分之1機率！漁民捕到超罕見雙色龍蝦　逃大餐命運贈水族館

你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　家只剩空籠：不敢看會崩潰

金質獎沾血！　八河分署「表演式生態」溺斃多龜

2流浪貓媽多元成家「聯手帶娃」　共同養育11隻小貓超萌畫面曝

阿金每天散步必去收容所報到　搖尾「趴玻璃窗癡看小貓」不肯走

小菜鳥報到！丹頂鶴育雛中　園方籲：路過請安靜欣賞

滑社群太久牠就出手！「超肥橘貓」霸佔螢幕　網笑：效果太強

以為有大餐！動物園豹飛撲萌犬吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世　慵懶泡湯畫面成絕響

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「千萬元訓練四隻」畢業就消失

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　飼主不敢回家：怕看到鳥籠崩潰

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

狗狗表演失手肉乾噴飛！　直接精準投餵同伴啦

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

白柴飛機耳瞇瞇眼　迎接奴才回家敲可愛

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

三花頭埋沙發上睡覺　超熟睡怎麼叫都不醒XD

鳥寶黏手邊討摸摸！　主人沒反應牠生氣開咬XD

可愛爆擊！德牧歪頭殺　耳朵跟嘴邊肉肉Ｑ彈晃動

和新小狗不和　主人堅持「11歲吉娃娃安樂死」引眾怒：明明很健康

滑社群太久牠就出手！「超肥橘貓」霸佔螢幕　網笑：效果太強

屏東貓咪登記+絕育有500元禮券　限額1072隻申請方式一次看

金質獎沾血！　八河分署「表演式生態」溺斃多龜

東森寵物「五一補糧不罷工」 75折限定優惠先搶先贏！

5千萬分之1機率！漁民捕到超罕見雙色龍蝦　逃大餐命運贈水族館

阿金每天散步必去收容所報到　搖尾「趴玻璃窗癡看小貓」不肯走

你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　家只剩空籠：不敢看會崩潰

15歲兔獲金氏認證「最年長在世兔」　曾穩交3女友霸道個性現況曝

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／國3南新店隧道「5車連環撞」！　全線封閉

開局就被賜死！「庶民派影帝」重生救初戀尋真兇

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億

林逸欣爸爸「40年堅持看診5小時」為多陪家人！比賽、典禮都出席

學生情侶租屋「越級打怪」喊1句！網搖頭：租屋蟑螂前兆

美回巔峰！TWICE定延「未修圖照曝光」狀態驚人：美到認不出

花蓮6飯店「買1送1」開賣　住進太魯閣享免費接駁、下午微醺時光

雲云前董座殺技術長判無期！還押露出慣常淺笑　遺孀親友淚灑法庭

日擬恢復「大將大佐」軍銜　陸外交部批：沉迷重溫軍國主義舊夢

寵物動物熱門新聞

5千萬分之1機率　漁民捕超罕見雙色龍蝦

吸蜜鸚鵡飛失　飼主苦尋盼歸家

金質獎沾血！　八河分署「表演式生態」溺斃多龜

2流浪貓媽多元成家　「聯手帶娃」養11隻小貓

阿金每天收容所報到　搖尾「趴玻璃窗看貓」

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

滑社群太久！「超肥橘貓」霸佔螢幕逼休息五分鐘

動物園豹飛撲吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

15歲獅子兔獲認證　「最年長在世兔」

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

拍嗝被汪誤會　同伴伸爪要牠冷靜

讀者迴響

熱門新聞

5千萬分之1機率　漁民捕超罕見雙色龍蝦

吸蜜鸚鵡飛失　飼主苦尋盼歸家

金質獎沾血！　八河分署「表演式生態」溺斃多龜

2流浪貓媽多元成家　「聯手帶娃」養11隻小貓

阿金每天收容所報到　搖尾「趴玻璃窗看貓」

丹頂鶴育雛中　園方籲安靜欣賞

滑社群太久！「超肥橘貓」霸佔螢幕逼休息五分鐘

動物園豹飛撲吃癟　傻傻「隔玻璃狂抓」淡定汪

再見了瑪莉奶奶！壽山動物園黑熊夢中辭世

搜救犬淪政治角力　台中海線立委「預算千萬」訓練四隻

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

15歲獅子兔獲認證　「最年長在世兔」

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

拍嗝被汪誤會　同伴伸爪要牠冷靜

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　一起迎接爸爸

熱門寵物影片

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　飼主不敢回家：怕看到鳥籠崩潰

你在哪？吸蜜鸚鵡「Lucky」飛失　飼主不敢回家：怕看到鳥籠崩潰

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

狗狗表演失手肉乾噴飛！　直接精準投餵同伴啦

狗狗表演失手肉乾噴飛！　直接精準投餵同伴啦

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

貓咪眼神兇狠　窩戰鬥盤裡：這是偶的新睡窩嗎

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面