屏東貓咪登記+絕育有500元禮券　限額1072隻申請方式一次看

▲屏東推出替家貓完成晶片植入與登記，即可獲得500元禮券。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉品辰／屏東報導

為配合貓咪納入寵物登記新制，屏東縣政府推出補助方案，鼓勵飼主盡早替家貓完成晶片植入與登記。依據農業部公告，自今年1月1日起，若未替貓辦理登記並植入晶片，將違反《動物保護法》相關規定，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，且可按次開罰。

屏東縣政府農業處表示，中央已於2024年12月16日修正公告，正式將貓納入應登記寵物，並提供1年緩衝期。為提升飼主配合度與寵物登記率，縣府依《屏東縣動物保護自治條例》規定，規劃補助計畫，透過發放禮券方式，鼓勵民眾替家貓完成登記與絕育。

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▲活動自5月1日開始申請，計畫名額限1,072隻。（圖／翻攝自屏東縣政府農業處）

本次補助對象為設籍屏東縣、年滿18歲以上的家貓飼主，且須於115年5月1日後完成寵物登記及絕育（兩者至少其一完成日期須在計畫起始日後），並以寵物登記系統資料為準。計畫名額限1,072隻，每位飼主僅限申請1隻家貓，但可同時搭配縣府其他絕育補助方案申請。

縣府指出，凡於計畫期間內完成登記及絕育的家貓，每隻可獲得500元禮券。申請方式分為兩階段，飼主須先於完成相關程序後填寫線上申請表，再於14日內檢附領據、寵物登記影本及回郵信封等資料，親送或郵寄至屏東縣政府農業處動物保護及保育科。

審核通過後，縣府將於30日內以掛號寄出禮券，並統一寄送至寵物登記證所載的飼主戶籍地址。若戶籍地無法收件，飼主也可選擇親自領取，或委託他人代領，補助計畫自115年5月1日啟動，至申請數達1,072隻上限即截止。