和新小狗不和　主人堅持「11歲吉娃娃安樂死」引眾怒：明明很健康

▲主人堅持要把健康吉娃娃安樂死。（圖／翻攝自TikTok／@ohmyope）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名主人把家中一隻11歲老狗帶到獸醫診所安樂死，獸醫發現狗狗雖然年紀比較大，但是身體十分健康完全沒有必要安樂死，沒想到主人竟然是因為老狗和家中新養的小狗不和，就執意要把牠安樂死引發眾怒。

和新犬不和 吉娃娃無辜要被安樂死

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網友@ohmyope在TikTok上分享，美國一隻叫做Peep的11歲吉娃娃被主人帶去要求安樂死，只因為牠與家中新養的小狗不和，即使獸醫人員不斷強調，Peep十分健康不需要安樂死，但主人還是執意要這樣做。

#fosteringsaveslives ♬ suara asli - rvyy @ohmyope Meet Peep! This sweet old man was taken in to be euthanized by his owners. They stated that he just didn’t get along with their new dog. Since he didn’t have any medical need to be euthanized, the shelter reached out to rescues to save him. Thankfully, @Chihuahua Rescue Ind was able to grab him. He’s stressed and probably very confused, but at least now he is receiving the love and care deserves! #adoptdontshop

幸好在獸醫人員的通報與努力下，當地動物救援中心Chihuahua Rescue Indiana Inc.最後出面，拯救Peep免於安樂死，並且送到好心的寄養家庭中安置。

獲救吉娃娃受到巨大驚嚇 狂發抖不肯出籠

擔任中途幫忙收留Peep的女志工施羅德(Brandie Schroeder)表示，Peep雖然逃過一死，可怕的經歷仍讓小狗受到很大的驚嚇，剛來到中途家時完全不想離開籠子，一直不停發抖和腹瀉，接受治療和幾天的照顧後，情況才慢慢好轉。

故事曝光後引發網友憤怒，大量留言譴責前任飼主，「我太生氣了」、「這個主人怎麼可以這樣」、「牠們不只是寵物，而是家庭的一分子」、「可憐的孩子，希望牠能找到一個充滿愛的家」。

最新消息傳出，Peep在志工的愛心照顧下已適應新生活，也慢慢展現出個性，開放認養後很快就收到領養申請，相信很快就能迎來圓滿的結局。