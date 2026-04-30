哈士奇過馬路變「拒否犬」倒地玩耍　媽超崩潰網笑：二哈日常

▲哈士奇倒在馬路中央耍賴。（圖／翻攝自Instagram／jessinthemountains77）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人帶所養哈士奇過馬路，沒想到走到一半時，哈士奇突然起了玩心，直接趴在馬路中央耍賴，無論主人怎樣安撫就是不肯走，對比心急如焚的主人，狗狗卻一臉超開心的模樣，讓爆笑影片爆紅。

哈士奇倒馬路不肯動 表情超開心

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女網友@jessinthemountains77在網路上分享，行車紀錄意外在馬路上拍下的爆笑畫面。影片中可看到，一名女主人牽著所養的哈士奇過馬路時，哈士奇突然變成「拒否犬」，倒在地上不肯走，即使四周充滿了等著要繼續往前開的車輛，狗狗也完全不在意，只想玩耍。

從女主人的動作中可判斷，她當時非常驚慌，只想趕快把狗狗拖走，然而她愈驚慌，狗狗的反應卻愈興奮，似乎以為主人在和牠玩，表情看起來非常開心。

可愛影片曝光後獲得4千多萬點閱，許多網友都被哈士奇超「二哈」的行為萌到，「狗狗玩得好開心，把媽媽折騰死了」、「身為哈士奇的媽，我懂那名主人的苦」、「我養哈士奇養了14年，我懂」、「哈士奇不意外」、「哈士奇真是太可愛了」、「哈士奇的表情，感覺是故意的」。