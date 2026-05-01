雲端叔姨上線！武陵黃魚鴞「育雛直播」　24小時陪伴大小奇異果

記者賈沐蓉／綜合報導

在三月份，雪霸國家公園管理處與國立屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態研究室攜手合作，在七家灣溪畔發現一對黃魚鴞夫妻的育雛蹤跡，巢中更已出現兩隻幼鳥，並克服萬難開啟24小時直播，邀請全民一同見證牠們珍貴的成長過程。

▲黃魚鴞育雛直播24小時不打烊，請網友見證幼鳥們的成長。（圖／翻攝自YouTube／雪霸國家公園＆屏科大鳥類生態研究室）

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黃魚鴞育兒實境24小時開播 雲端保全上線

雪霸國家公園表示，黃魚鴞是台灣體型最大的貓頭鷹，更是珍稀的二級保育類猛禽。身為主角的兩隻幼鳥依體型被觀眾暱稱為「大寶」、「小寶」，縮在巢裡時就像兩顆毛茸茸的奇異果，不時梳梳毛或是練習拍翅膀。直播中如果夠幸運，就能親眼目睹鳥爸鳥媽外帶獵物回家，再細心拆成小塊餵食的溫馨場景，偶爾還能看見幼鳥迫不及待地動嘴從爸媽口中搶食。

▲凌晨叼著魚回來送飯的爸爸。（圖／翻攝自YouTube／雪霸國家公園＆屏科大鳥類生態研究室）

大寶小寶努力成長 國寶魚也在食譜上

同時直播也揭秘了黃魚鴞寶寶們的「成長菜單」，不僅曾出現各種魚類、河鳥，就連保育類「櫻花鉤尾鮭」也是食物之一。更讓研究團隊驚喜的是，照顧幼鳥的母鳥竟是10年前就曾被標記追蹤過的個體A33，此次他們先透過衛星追蹤發現公鳥，最後循線發現這座藏在巨大烏心石老樹中的「空中育嬰室」，經評估後裝設鏡頭與電纜才順利開啟直播。

▲鳥媽媽正緊盯監視器鏡頭。（圖／翻攝自YouTube／雪霸國家公園＆屏科大鳥類生態研究室）

今幫小寶上腳環 大寶賀離巢

後來研究團在4月22日經由專業攀樹師協助，完成體重測量並且幫大寶上追蹤腳環，並在5月1日替先前體型還過小的二寶上腳環。目前大寶在當天下午正式離巢。踏出鴞生一大步跑到鳥巢左邊的枝幹上閒逛。

▲目前獨自一鳥在巢中的小寶。（圖／翻攝自YouTube／雪霸國家公園＆屏科大鳥類生態研究室）