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5歲小主人餵「哈士奇」1動作　突被狂咬臉縫50針

養哈士奇和黃金獵犬的差別（圖／翻攝自網路）

▲哈士奇，示意圖非本文事發犬。（圖／翻攝自網路）

記者葉國吏／綜合報導　

中國江蘇徐州日前發生驚悚犬隻攻擊案，一名5歲男童在自家餵食哈士奇時，疑似蹲下動作被愛犬誤認要搶食，隨即遭撲倒瘋狂撕咬，造成臉頸多處受傷並縫合近50針。

據中國《大象新聞》報導，男童陳姓母親憶及4月18日事發經過，當時她正忙於房內家務，獨留幼子在屋外餵食零食。平時溫順的哈士奇竟因護食本能爆發，對年僅5歲的小主人發動突襲，造成幼童身上出現多處駭人血痕。

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誤認搶食引發犬隻突襲
受傷男童被緊急送往醫院救治，醫療團隊針對其臉部與頸部大面積傷口進行縫合手術。雖然目前孩子已出院返家休養，且疼痛感逐漸消退，但醫療人員評估未來臉部留下明顯疤痕風險極高。

▲▼哈士奇,狗。（圖／達志影像／示意圖）

▲哈士奇，示意圖非本文事發犬。（圖／達志影像／示意圖）

這場意外對幼童身心造成嚴重創傷，陳女透露孩子現在只要目擊體型稍大的犬隻，就會因為恐懼導致全身劇烈顫抖。家屬為了避免悲劇重演，已將飼養多年的愛犬進行後續處置。

驚恐陰影籠罩受害男童
醫師提醒家長，即便家犬性格平時溫和，在進食或玩耍時仍具備狩獵與護食天性。孩童因體型矮小且動作無法預測，極易觸發大型犬警覺心理，建議家中有幼童者應避免讓其單獨與寵物獨處。

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