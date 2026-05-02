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端午毛孩也能吃粽！寵物點心師推藜麥鮮蝦粽　獸醫把關安心吃

▲▼端午團圓毛孩不缺席！寵物烘焙名師劉羽諾攜手獸醫，用一顆「藜麥鮮蝦粽」開啟毛孩的幸福小時光。（圖／蔚藍文化提供）

▲端午團圓毛孩不缺席！寵物烘焙名師劉羽諾攜手獸醫，用一顆「藜麥鮮蝦粽」開啟毛孩的幸福小時光。（圖／蔚藍文化提供）

生活中心／綜合報導

隨著寵物健康飲食觀念逐漸普及，越來越多飼主希望在節慶時刻，讓家中的貓狗也能參與團圓。然而，人類粽子常見的高油脂、高鈉與各式調味料，對毛孩而言並不適合。寵物點心專家劉羽諾（柔柔老師）近期推出新書《萌寵的點心食堂》，正是為了解決這樣的困擾，讓毛孩在佳節中也能安心享用專屬美味。

劉羽諾表示，書中食譜結合營養與照護概念，並邀請專業獸醫師參與內容審核，從食材選擇、營養比例到飲食禁忌皆經過嚴謹把關，確保每一道點心兼顧美味與安全，讓飼主能更安心地與毛孩共享生活中的幸福時光。

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▲▼端午團圓毛孩不缺席！寵物烘焙名師劉羽諾攜手獸醫，用一顆「藜麥鮮蝦粽」開啟毛孩的幸福小時光。（圖／蔚藍文化提供）

▲端午節特別推薦：藜麥鮮蝦粽。（圖／蔚藍文化提供）

其中，端午節單元特別推薦「藜麥鮮蝦粽」，以藜麥取代糯米，降低腸胃負擔，並搭配雞胸肉、蝦仁與蔬菜，兼顧蛋白質攝取與營養均衡。全書內容從日常照護觀念、基礎烘焙技巧到實作教學皆有涵蓋，共收錄40道適合貓狗的高人氣點心。

劉羽諾也提醒，書中配方提供的是建議比例，每隻毛孩的體質與喜好不同，飼主可依實際狀況適度調整食材內容，打造專屬的端午粽子。不過，這類點心仍應以「分享」為原則，不能取代正餐，唯有適量餵食，才能讓毛孩健康又開心地過節。

▲《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師）。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）

▲《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師）。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）

關鍵字： 寵物毛小孩寵物烘焙

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