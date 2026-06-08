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女意外收編親人小壁虎　天天守門「跳身上撒嬌」網：真白雪公主

女意外收編親人小壁虎　天天守門「跳身上撒嬌」網：真白雪公主。（圖／翻攝自TikTok／@kenna.day）

▲女子意外收編一隻親人壁虎。（圖／翻攝自TikTok／@kenna.day）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻搬進新家後，意外和一隻親人壁虎建立罕見友誼，這隻缺少尾巴的壁虎不但不怕人，還經常主動靠近，每當他們打開門時壁虎就會立即出現，後來甚至會跳到他們身上撒嬌，宛如家中的另外一個成員。

搬新家獲驚喜　小壁虎意外變萌寵

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女子麥肯娜(Makenna Beckman)在網路上分享，她和丈夫搬進新家時意外收編了一隻親人小壁虎，小壁虎常喜歡爬到他們身上，還會吃他們提供的水果，表現地就像是寵物一樣。

影片曝光後立即爆紅，獲得5百多萬點閱。許多網友覺得麥肯娜和壁虎之間的情誼十分特別，「你簡直就是迪士尼公主」、「感覺你們前世就認識了」、「天啊，這隻壁虎好可愛」。

@kenna.day look who runs to me every morning ???????? #gecko #hawaii #islandlife #tropicalvibes #hawaiilife ♬ original sound - makenna ????

麥肯娜後來接受美國媒體The Dodo採訪表示，她與壁虎的故事大約從一年前開始，剛搬進新家時發現住家附近有很多壁虎，大多數壁虎看到人就會立即跑開，然而這隻沒有尾巴的小壁虎卻沒有這樣做，反而好奇地觀察他們，所以他們把壁虎取名為「無尾」(Tailless)。

麥肯娜表示，隨著時間過去，Tailless的尾巴長了出來，也和他們建立了愈來愈深厚的感情，除了常在門口等待他們，有時也會跳到他們手上玩耍，不過為了Tailless的安全，目前不打算讓Tailless進到屋內，以免壁虎躲藏起來不見。

關鍵字： 壁虎Makenna BeckmanTailless寵物

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