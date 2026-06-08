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從浪浪變毛寶貝！柯基Yuni回東寵娘家過端午　洗香香送超萌粽吊飾

▲▼從浪浪變小公主！柯基Yuni回東寵娘家過端午　洗香香送超萌粽吊飾。（圖／東森寵物提供）

▲曾在東寵尋得溫暖港灣的柯基Yuni，與爸爸感情深厚。如今定期回到豐原圓環東店洗澡美容，展現飼主與門市間的深厚信賴。（圖／東森寵物提供）

記者李振慧／綜合報導

端午佳節即將到來，全台寵物連鎖領導品牌東森寵物，日前分享了一段發生在台中門市的暖心故事。曾是在東森寵物青海店尋得溫暖歸宿的柯基犬「Yuni」，因為隨主人搬遷至豐原區，轉而成為豐原圓環東店的忠實常客，展現了從流浪到備受寵愛的幸福蛻變。

門市人員透露，每逢佳節，Yuni 都會定期回到店裡進行洗澡美容。不僅能洗得香噴噴回家，還能獲得店方貼心準備的超萌粽子吊飾。來到豐原圓環東店後，熱情的 Yuni 更是迅速與門市的明星狗狗——黑貴賓「烏尼」與紅貴賓「米妮」玩成一片，狗狗們齊聚一堂的可愛模樣，讓門市充滿了濃濃的節慶氛圍。

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▲▼從浪浪變小公主！柯基Yuni回東寵娘家過端午　洗香香送超萌粽吊飾。（圖／東森寵物提供）

▲豐原圓環東店門市明星狗狗黑貴賓「烏尼」與紅貴賓「米妮」配戴端午專屬粽子飾品。即日起到店美容即贈精美端午吊飾。（圖／東森寵物提供）

深厚信任促成二次緣分 豐原店獨家推端午節專屬回饋

因為對東森寵物專業美容與照護團隊的高度信任，Yuni 爸爸後續又在豐原店緣定、帶回了比熊犬「Doffy」。現在，只要主人安排出國行程，兩隻毛寶貝便會入住最熟悉的豐原店寵物旅館。

為了與廣大飼主及毛孩共度快樂端午，東森寵物豐原圓環東店即日起特別推出區域限定的溫馨回饋。凡帶貓狗前往門市進行洗澡或美容服務，即可免費獲得限量款的可愛粽子小飾品，讓毛孩在煥然一新的同時，也能帶著充滿節慶氣息的端午吊飾回家。

全台618粽夏好康齊發　點數6倍送大方讓利

除了溫馨的門市故事，為了因應端午節與年中購物盛事，東森寵物全台門市也將於 6 月 18 日至 6 月 21 日，同步推出盛大的「618 粽夏快閃加碼」活動。會員在全館消費滿 NT$900，即可享有高達 6 倍的點數回饋， APP 會員全館單筆消費滿 NT$1,618，現場再加碼贈送 $168 現金回饋券，讓飼主在為家裡寶貝補給乾糧、罐頭、零食或生活用品時，能夠省下荷包。

東森寵物表示，品牌始終秉持將毛孩視為家人的初衷，希望透過像 Yuni 這樣溫馨的尋家故事與實質的消費讓利，與全台飼主攜手守護毛孩的幸福。此外，針對即將到來的暑期旅遊旺季，即日起凡預訂 7 月 1 日至 8 月 31 日期間的暑假住宿，入住即貼心送出 $100 回饋券。

▲▼從浪浪變小公主！柯基Yuni回東寵娘家過端午　洗香香送超萌粽吊飾。（圖／東森寵物提供）

【東森寵物端午活動彙整】

• 豐原圓環東店限定： 即日起凡到店洗澡或美容，即贈端午吊飾乙份（送完為止）。
• 全台 618 粽夏快閃（6/18－6/21）：
1. 全館消費滿 $900 點數 6 倍送。
2. APP 會員單筆滿 $1,618 送 $168 現金回饋券。
• 暑假住宿好康（7/1－8/31）： 預訂暑期住宿，入住即送 $100 回饋券（台南安平建平店全新引進智能艙住宿）。

【關於東森寵物】

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 端午節寵物美容618活動暑假住宿東森寵物柯基台中

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