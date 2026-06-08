貓大18變！純白小貓長大變「絕美焦糖色」　網看對比笑：烤過頭了

▲小貓小時候和長大差超多。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

一隻曾經全身雪白、看起來膽小又瘦弱的救援小貓，長大後毛色竟出現驚人變化，原本的純白色毛色逐漸變深成深棕色，宛如「烤焦棉花糖」，前後對比照在網路上曝光後引發熱議，許多網友直呼簡直像換了一隻貓。

小白貓長大變超多 網笑：生麵團烤熟了

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一名網友在國外論壇Reddit上分享，所養的小白貓從剛被發現到現在的成長紀錄，只見小貓幼年時全身幾乎呈現純白色，模樣楚楚可憐，然而隨著年齡增長，臉部、耳朵、四肢與尾巴的毛色逐漸變深，模樣看起來和小時候完全不同。

照片曝光後吸引許多網友留言，許多人都對小貓的變化感到好奇，紛紛開玩笑表示，「牠只是從生麵團進化成烤好的吐司」、「有人把貓放進烤箱太久了吧」，還有人笑稱牠從棉花糖，變成看起來更好吃的焦糖甜點了。

發生在小貓身上的變化看似神奇，但其實這種情況在布偶貓身上不算罕見。布偶貓的毛色基因會受到體溫影響，身體較冷的部位毛色會逐漸變深，因此許多幼貓出生時毛色較淺，隨著成長才會逐漸顯色。

有趣的是，除了布偶貓，部分黑貓也可能因長時間曬太陽或飲食，導致純黑毛色褪色成紅褐色。貓咪毛色這些奇妙的變化，時常為許多飼主帶來驚喜。