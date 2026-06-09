工人砍枯樹驚見「2顆毛茸茸小白球」　竟是超萌未睜眼貓頭鷹寶寶

▲砍掉的枯樹中竟然有貓頭鷹寶寶。（圖／翻攝自Instagram／southfloridawildlifecenter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名屋主雇用工人砍掉院中一棵枯死的大樹，沒想到枯樹鋸掉一半後，在空心的樹樁發現2顆白色毛茸小球，仔細一看，小毛球竟然是東美角鴞 (Eastern screech owl)剛出生沒有很久的鳥寶寶。

枯樹中發現小毛球 竟是剛出生貓頭鷹

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2隻貓頭鷹寶寶後來被送到當地野生動物救援中心South Florida Wildlife Center，工作人員細心檢查鳥寶寶的情況，幸好在鋸樹的過程中沒有受傷，由於2隻鳥寶寶十分瘦小，眼睛都還沒有睜開，推斷應該才剛被孵化出來幾天而已。

2隻鳥寶寶由於健康情況良好，工作人員原本希望能幫助牠們回到媽媽身邊，所以在屋主後院的另外一棵樹上架設木箱，把小貓頭鷹放在裡面，並用手機播放東美角鴞叫聲，希望能吸引到貓頭鷹媽媽的注意，然而隔天檢查完全沒有任何鳥媽曾回來探望過的跡象。

工作人員最後只好把2鳥帶回中心照顧，在數月的細心照料下，原本看起來像2團毛球的貓頭鷹寶寶逐漸健康長大，如今外型已經蛻變成青少年東美角鴞的模樣，預計等到未來牠們具備獨立生存能力時，便會野放重返大自然。