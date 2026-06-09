收編3天就逃家！調皮汪失蹤一年　驚見牠在野外「結交郊狼好友」

▲失蹤小狗在野外結交郊狼好友。（圖／翻攝自Humane Society of the Pikes Peak Region）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一隻叫做魯格(Ruger)的狗狗原本是流浪犬，後來獲得伍德拉夫(Woodruff)一家人收養，然而調皮的牠被收養3天居然就逃家失蹤，家人尋找牠長達一年，意外發現魯格不但在野外過得很好，還和一群郊狼成為朋友。

長期在外成地方傳奇 調皮犬竟結交「郊狼朋友」

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魯格2025年5月和男主人一起去理髮店上班時，當一名顧客把門打開時，調皮的魯格趁機溜到外面，從此失去蹤影，家人後來四處尋找，並在社群網路上發布尋狗啟事，雖然曾多次有人在當地高爾夫球場看到身影，但牠總是能巧妙躲開追捕。

更令人驚訝的是，長期在外生活的魯格不但很能適應戶外生活，還結交到一群郊狼朋友，冬天時曾被目睹牠和一群郊狼一起行動。

在魯格的流浪生活將滿1年時，上月傳出一名好心人終於成功把魯格套上狗繩，後來在動物救援中心Humane Society of the Pikes Peak Region的幫助下，帶牠回家與主人團圓。

女主人凱莉(Carrie Woodruff)感動表示，魯格失蹤已經1年，她沒有想到竟然能夠成功把愛犬帶回家，「我太開心感動了，真的沒有想到」。魯格雖然身上的毛有點髒，但是似乎沒有受傷，家人非常感謝過去一年來所有社區、球場工作人員與網路上好心人提供的幫助，未來會好好看管魯格，確保類似事件不會再發生。