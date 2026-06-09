從小和貓一起長大！女意外養到「貓魂吉娃娃」　收手手坐姿萌翻網

▲女發現吉娃娃竟然有貓咪魂。（圖／翻攝自TikTok／@chiwiwi11945）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻被收養的吉娃娃因為特殊舉止爆紅，主人在網路上分享，發現所養的寵物犬奇威(Chiwee)明明是吉娃娃，卻不像一般小型犬那樣容易受到驚嚇，平時非常安靜，甚至還會做出許多貓咪常見動作。

收手手坐姿萌翻 貓魂吉娃娃爆紅

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飼主@chiwiwi11945在網上分享，混種吉娃娃奇威原本並不是流浪犬，而是一直和前主人一起生活，直到主人過世後才被她收養，對於奇威的過去不太了解的她，養了以後才發現奇威似乎是一隻從小和貓一起長大的狗狗。

影片中可看到，當奇威安靜趴在地上時，居然把前掌完全收到身體下面，這是時常出現在貓咪身上的收手手姿勢。宛如小貓一樣的慵懶模樣曝光後，立即擄獲許多網友的心。

許多網友留言，「好可愛的小傢伙」、「這是我看過最安靜的吉娃娃」、「我家狗吉娃娃也覺得自己是貓」、「牠需要一隻貓朋友」。飼主回應網友表示，奇威因為從小和貓一起長大，所以個性很沉穩，平時不太會亂吠叫，不過牠的貓手足也已經不在人世。