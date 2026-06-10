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有聽懂喔！媽媽打拍子「鸚鵡秒回應」　舉爪演出打擊樂

▲鸚鵡哥吉拉敲著塑膠椅，像是在回應媽媽。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）
記者賈沐蓉／採訪報導

和尚鸚鵡「哥吉拉」非常熱愛玩打擊樂，最常用的樂器之一則是自己的小鳥爪。這天飼主蘇小姐用手指敲擊塑膠椅，逗小鳥表演才藝，沒想到哥吉拉居然認真地一下下用腳敲擊回應，彷彿是真的有聽懂媽媽的拍子。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲快兩歲的牠是全家最愛的小公主。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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從棉花棒盒出道的打擊樂大師

影片中，哥吉拉聽完媽媽的敲擊後，也跟著舉起一隻腳敲擊座椅，似乎是想跟上節奏。蘇小姐與《ETtoday寵物雲》分享，哥吉拉的「演奏天賦」其實是意外發現的，某次牠在家放風時玩起棉花棒盒，「玩著玩著我們就發現牠開始敲敲敲」，從此之後家裡的塑膠製品、紙盒甚至手機螢幕都成了牠的樂器，甚至還懂得用腳打拍子。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲最喜歡塑膠製品、紙盒敲起來的觸感。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

愛打拍子卻學不會說話

有趣的是，哥吉拉雖然熱愛敲東西，卻很有自己的堅持。蘇小姐曾特地放音樂測試，結果發現牠始終維持自己的節拍，如果家人在旁邊故意發出噪音干擾，還會氣噗噗的去按對方的手制止，但身為音樂大師的牠卻完全不會說話，雖然家人努力教學，至今仍然一句都不會，對此蘇小姐倒是不怎麼在意「想說牠開心就好！」

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲雖然表情猙獰，但其實是在享受摸摸。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲天氣冷時非常喜歡躲進人的外套取暖。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

貪吃鬼還身兼三姑六婆

除了打鼓外，哥吉拉還是隻貪吃又八卦的小鳥，鳥生第一次生氣是發現爸爸吃芭樂不揪，看見盤子空掉瞬間氣到炸毛，只要發現家人在聊天、碎碎念就硬要過去偷聽，時不時點個頭再嘎個兩聲發表意見。最好笑的是，如果牠發現有人在講電話，還會特地飛到對方肩膀上，生怕錯過任何精彩時刻，也讓牠成為家裡最有戲的存在。

▲。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲哥吉拉正在認真聽爸爸講電話。（圖／Threads@sujia_kmym提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

關鍵字： 標籤:**鸚鵡才藝寵物趣事音樂天賦搞笑日常貪吃八卦

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