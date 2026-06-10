超熱情「虎斑狗店長」來服務！　偷舔手還被嗶鼻子萌翻顧客





記者賈沐蓉／綜合報導

走進寵物店本來只是補貨，沒想到卻被店狗「熱情招待」！近日，東森寵物在社群一段有趣的門市日常，一名顧客要結帳時，收銀機旁卻坐著一隻超熱情的虎斑狗店長，誠懇的大眼睛直直盯著客人，背後的尾巴則已經迫不急待的左右搖晃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲準備好服務顧客的虎斑汪店長。（圖／東森寵物提供）

熱情汪汪親自監督收銀！舔手撒嬌「被嗶鼻子」爆紅

影片中，這位虎斑店長看見客人伸出手，立刻開啟撒嬌模式舔舔表示友好。更爆笑的是，旁邊的人類店員拿起條碼掃描器準備繼續結帳，虎斑店長卻熱心的湊了過來，似乎想檢查一下商品品質好不好，機器的紅光「嗶」一聲正好掃到鼻子，瞬間逗樂許多網友，「這隻店長服務態度太好了吧」、「鼻子被嗶那一下太精準了」、「這小費不給幾條肉泥說不過去」。

▲店長正在認真檢查顧客挑選的商品。（圖／東森寵物提供）

店長保證！暑假出遊毛孩來寄宿最放心

有汪汪店長的熱情掛保證，準備暑假出遊大玩特玩的毛爸毛媽們，請放心把家裡的寶貝交給東森寵物照顧！因應暑假旅遊旺季，現在順勢推出「暑假住宿早鳥優惠」。家長們只要在6月9日至6月30日期間，點擊暑假住宿專屬線上預約連結，或到實體門市預訂7月1日至8月31日期間的寵物住宿，就可享受「住就送100」的商品折抵券，住越多天送越多，每位會員最高可領5張！

飼主放心出遊 毛孩快樂度假

除此之外，東森寵物全台門市寵物旅館皆配備安全舒適的空間與專業照護團隊。台南安平建平店更引入全新「智能寵物艙」，配備恆溫空間、換氣、殺菌與空氣淨化功能，讓毛孩在住宿期間享受舒適、安全、潔淨的生活空間！主人不但可以放心出遊趴趴走，留守的毛孩也能像影片中的狗狗店長一樣，在店裡享受最快樂、最頂級的度假時光！

▲台南安平建平店的智能寵物艙，讓毛孩在住宿期間也舒適自在。（圖／東森寵物提供）

▲在智能寵物艙裡的小奶汪。（圖／東森寵物提供）

【東森寵物暑假住宿早鳥活動彙整】

• 活動期間｜ 2026 / 6 / 09 (二) － 6 / 30 (二) 完成預訂付款

• 入住期間｜ 2026 / 7 / 01 (三) － 8 / 31 (一)

• 好康內容｜ 預訂暑假住宿，住一天送 $100 商品折現券、住兩天送 $200（每會員最多領 5 張，效期至 2026/10/30）。

• 預訂方式｜ 請掃描活動海報（如圖 image_ce8e28.png）線上表單，或洽全台東森寵物實體門市。

▲ 6月9日起限時推出暑假住宿早鳥優惠，活動期間預訂 7、8 月寵物住宿，即享「住一天送 100、住兩天送 200」限時回饋。（圖／東森寵物提供）

【東森寵物端午活動彙整】

• 豐原圓環東店限定： 即日起凡到店洗澡或美容，即贈端午吊飾乙份（送完為止）。

• 全台618粽夏快閃（6/18－6/21）：

1. 全館消費滿 $900 點數6倍送。

2. APP 會員單筆滿 $1,618送 $168現金回饋券。

• 暑假住宿好康（7/1－8/31）： 預訂暑期住宿，入住即送 $100回饋券（台南安平建平店全新引進智能艙住宿）。

• 預約住宿專屬連結：https://lihi2.me/Ot2Ic

【關於東森寵物】

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。



