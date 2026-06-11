天堂派來的朋友！女痛失愛貓遇收容所黑白貓　熟悉1動作秒淚崩

▲女子收容所遇到黑白貓，令她想起已故愛貓。（圖／翻攝自Instagram／ichysmom）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子因為愛貓去世令她非常傷心，原本不打算再養貓的她，為了走出喪貓之痛而到動物收容所擔任志工，沒想到遇到一隻叫做Mr. Wash的黑白貓，當她靠近時立即親密和她碰頭，熟悉動作瞬間讓她想起去世的愛貓。

女當志工療傷 黑白貓「同款磨蹭」像極過世貓

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子葛瑞絲(Grace)在網路上分享，幾個禮拜前她痛失所養愛貓伊奇(Ichy)，伊奇是一隻可愛的橘白貓，後來因為腎臟疾病去世，原本以為自己再也不會遇到像伊奇一樣貓咪的她，為了轉換心情前去當地動物收容所擔任志工，沒想到遇到命中注定的新夥伴。

葛瑞絲表示，身為黑白貓的Mr. Wash和伊奇一樣患有貓免疫缺陷病毒(FIV)，當她接近貓舍時，Mr. Wash立刻抬起頭來看著她，甚至親暱地用頭磨蹭，種種跡象都像極了已經去世的伊奇。

命中注定再遇見 女秒收編新貓感念離世貓

葛瑞絲表示，雖然一切感覺很像命中注定，但她當時覺得自己還沒準備好，所以沒有立刻收養，但每天都會上收容所網站查看，確認Mr. Wash的最新動態，當她發現Mr. Wash被收養時一度感到失落，沒想到幾個月後，當她覺得自己已經準備好再收養新貓時，又在網站上看到Mr. Wash的收養資訊。

這次葛瑞絲沒有猶豫，立即就決定要正式收養Mr. Wash，順利成為家人後，她將Mr. Wash改名為Bones，如今Bones已成為家中不可或缺的重要夥伴，同時她也十分感謝伊奇，感覺Bones就像是在天堂的伊奇特別派來陪伴她的朋友。