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下雨不能出去！臭臉阿金「氣到變海豹」　皺眉嘴邊肉超委屈

▲近日連日豪雨，巴奇沒辦法出去玩一臉不開心。（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 記者賈沐蓉／綜合報導

偶要出去玩！近日全台連日豪雨，黃金獵犬「巴奇」發現今天的散步計畫泡湯，臭著一張臉趴在地上生悶氣。折手手的姿勢像極了一隻委屈的大海豹，即使媽媽在旁邊安撫也依然緊皺著眉頭，渾身上下都散發著濃濃怨念。

▲。（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲氣到以海豹趴姿生悶氣。（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

委屈到變物種　金色海豹不嘻嘻

影片中，發現自己只能悶在家的巴奇超級不開心，乖巧的牠也沒有大吵大鬧，只是用下巴和鼻頭緊緊貼著地板，圓滾滾的身影搭配哀怨的神情，就連肥美的嘴邊肉也擠的皺在一起，彷彿在認真思考「這場雨到底還要下多久？」。然而牠的兩隻前腳卻向身體兩側彎曲攤開，遠遠看過去就像一隻可愛的金色海豹，加上氣噗噗的臉看起來可愛中又帶著委屈。

▲。（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巴奇：下到都要發霉了！（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

胸背拿出卻秒變臉　跑遠遠不配合

更好笑的是，當媽媽真的拿出胸背要帶巴奇出門，牠卻又跑得飛快說什麼都不肯靠近。許多網友也這隻「阿金海豹」一臉奧嘟嘟的樣子萌翻，「生氣起來怎麼那麼可愛」、「已經氣到換物種了，超Q」、「你是怎麼忍住不趕快去摸牠，還在錄影的」。

▲看見媽媽拿出胸背，一溜煙逃跑的巴奇。（圖／Threads@bucky878787_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黃金獵犬萌寵豪雨網友熱議可愛海豹

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