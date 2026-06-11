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金門野放2傷癒猛禽北返！短耳鴞「15天飛行3600km」抵達內蒙古

▲▼研究人員為東方鵟繫上發報器。（圖／金門國家公園管理處提供）

▲研究人員為東方鵟繫上發報器。（圖／金門國家公園管理處提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門國家公園管理處今年首度為2隻傷癒野放猛禽裝設衛星發報器進行追蹤，最新監測結果顯示，東方鵟與短耳鴞已順利完成北返遷徙，分別飛行超過3,400公里及3,600公里，成功抵達繁殖地周邊區域，為金門猛禽保育與遷徙研究累積珍貴資料。

金管處表示，過去野生動物救傷後的野外復原情形，多仰賴腳環回報掌握，但回報率有限。今年首度啟動衛星發報器追蹤計畫，將照護工作延伸至野放後監測。資料顯示，兩隻猛禽於3月初野放後，皆在金門停留約一個多月，逐步恢復狀態並適應野外環境，隨後於3月底至4月初展開北返旅程。

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其中，東方鵟於3月29日深夜自金門北山斷崖出海，沿途經福建、江西、安徽、河南、河北、內蒙古及吉林等地，並多次在森林環境短暫停歇，最終於4月18日抵達黑龍江地區，歷時21天完成約3,400公里遷徙。

▲▼傷癒的短耳鴞背負衛星發報器重返藍天。（圖／金門國家公園管理處提供）

▲傷癒的短耳鴞背負衛星發報器重返藍天。（圖／金門國家公園管理處提供）

短耳鴞則於4月4日傍晚自金沙鎮雞鳴山啟程，直抵福建泉州，續經浙江、北京及山東，跨越渤海灣至遼寧葫蘆島，停留數日後再度北上，並於4月19日抵達蒙古、中國與俄羅斯交界一帶的繁殖區域，全程約3,600公里，僅花15天完成遷徙。

金管處指出，本次追蹤不僅證實傷癒猛禽具備重返野外及長距離遷徙能力，也有助於掌握金門地區猛禽度冬、生態利用及遷徙路徑等重要資訊。隨著2隻猛禽逐漸進入訊號微弱區域，這段北返旅程也暫時告一段落，未來將持續關注秋冬南遷動態，期待再次接收到牠們返回金門度冬的訊號。

▲▼東方鵟北返遷徙路徑。（圖／金門國家公園管理處提供）

▲東方鵟北返遷徙路徑。（圖／金門國家公園管理處提供）

▲▼短耳鴞北返遷徙路徑。（圖／金門國家公園管理處提供）

▲短耳鴞北返遷徙路徑。（圖／金門國家公園管理處提供）

關鍵字： 金門新聞金門國家公園

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