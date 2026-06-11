鳥媽強佔下蛋「警用機車變育嬰房」　美警輪班守護孵出2菜鳥新兵

▲警用機車意外變育嬰房。（圖／翻攝自Puyallup Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州警方近來迎來一批特別的新成員，他們在一輛無人使用的訓練警用機車儲物箱中，發現一隻鳥媽竟然在裡面築巢下蛋，員警們不但沒有移除鳥巢，還特地展開「護鳥任務」，善心行為獲得網友按讚。

警用機車被佔用 鳥媽築巢產蛋

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華盛頓州皮阿拉普(Puyallup)警局在網路上分享，5月30日在一輛暫未使用的警用訓練機車內，發現一隻被他們暱稱為Traffic Birdie的鳥媽媽，悄悄在儲物箱中築巢並產下4顆蛋。警方決定停用該輛車，並且員警輪流關注鳥媽情況，確保小鳥們能夠順利孵化。

在經過一周的等待後，警局7日宣布好消息，鳥媽媽Traffic Birdie產下的4顆蛋，其中2顆成功孵化出雛鳥。警方表示，這段期間鳥媽一直盡責地在照顧孩子，確保小鳥們能夠吃飽並且保持安全與溫暖，員警們則一直小心翼翼地保持距離，一旁觀察以確保不會打擾到小鳥們。

警方表示，目前另外2顆蛋正在等待孵化，他們會持續關注情況，若有最新消息也會分享給大眾，期待未來能看到這群「警局新兵」能健康長大、展翅高飛的模樣。