曾在街頭流浪...狗狗見主人打包行李　全程緊張狂跟：別再拋下我

▲不管主人怎麼安慰，獲救汪仍然十分擔心會被拋下。（圖／翻攝自Instagram／figgyblue）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Fig的小狗是曾在街頭流浪過的浪浪，獲得收養後雖然擁有愛牠的家人，過去被拋棄的陰影似乎仍留在心中。主人分享，當他們度假結束收拾行李準備要離開時，害怕被拋下的Fig一直緊緊跟著他們，不斷確認家人沒有忘記牠。

假期結束全家收行李 狗狗全程擔心害怕

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主人@figgyblue分享，假期結束家人們正在整理物品時，Fig站在門口不停搖著尾巴，神情看起來很不安，一直緊盯著大家的動作，似乎怕一個沒注意大家就會突然離開。

主人發現這樣的Fig後，即使他不斷出聲安慰，「我保證你會和我們一起離開」、「我們不會丟下你的」，Fig卻仍然無法放下心，一直緊跟在主人身旁並維持警戒狀態，即使30分鐘後大家的行李都已經放在車上了，Fig還是一臉不放心的樣子，直到牠一起上車才終於露出笑容。

影片曝光後Fig的模樣讓許多網友心疼，「看看這可愛寶寶擔憂的表情，牠們只是想一直和我們在一起」、「天啊，牠看起來真的很怕被忘掉」、「我家狗狗也是這樣，即使我在牠還是小狗時就養到現在」。還有網友建議，飼主打包行李前可以先安置狗狗，把狗狗最愛的玩具和狗床一起收進車中，同時把車門打開，有助幫助狗狗安心，知道牠不會被落下。