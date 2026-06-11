小山羌「都市大迷航」幸運獲救！　動保處籲：發現先通報

▲動保處在救援小山羌時，有提供充足的空間與水源。（圖／臺北市動物保護處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

臺北市鄰近淺山環境，偶爾會有野生動物誤闖人類生活圈。今年5月，臺北市動物保護處接連救援到2隻年齡不到4個月的幼年山羌，小傢伙們離開熟悉的山林來到陌生的環境，被民眾發現時都顯得格外緊張，幸運的是由救援隊及時介入，目前小山羌們都已被動保處安置，正在等待未來重返山林生活。

緊張到可能嚇出生命危險

外表呆萌、像小鹿般可愛的山羌，其實是出了名的「膽小代表」。根據動保處統計，今年已接獲24起山羌救援案件，其中以士林區與內湖區最多，因為這些區域鄰近牠們喜歡活動的淺山棲地。然而山羌一旦受到過度驚嚇，可能出現生理機能失調、甚至因緊迫導致猝死，在今年通報案件中，就有約3成個體因受到驚嚇而來不及救援。

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▲民眾通報在住宅區發現山羌的蹤跡。（圖／臺北市動物保護處提供）

看見別急著靠近 給牠回家的機會

為了降低山羌的壓力，救援過程必須盡量避免強光、噪音與頻繁接觸，運送時也需要提供陰暗、安靜且能安心蹲伏的空間。動保處提醒，若在野外發現受傷、受困或疑似需要協助的野生動物，最好的方式不是自己出手，而是立即撥打1959動物救援專線，或透過臺北市政府LINE@通報並提供照片、影片，讓牠們可以盡快獲得幫助。